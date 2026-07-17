Am Rohstoffmarkt sorgt weiterhin der Krieg am Golf und der starke US-Dollar für Verwerfungen. Während sich Kupfer aufgrund des schwachen Angebots an den Weltmärkten davon abkoppeln konnte, sieht es bei den Preisen für Gold und Silber anders aus. Allerdings könnte hier nun eine Stabilisierung bevorstehen. Das Spezialmetall Wolfram wiederum orientiert sich an Kupfer und zeigt Stabilität auf hohem Preisniveau. Für Anleger bieten sich somit Chancen am Markt, um langfristige Positionen aufzubauen. Wir blicken deshalb auf die Aktien von First Majestic Silver, Almonty Industries und Agnico Eagle.Den vollständigen Artikel lesen ...
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