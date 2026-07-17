Winterthur - Rieter ist in der ersten Jahreshälfte 2026 dank der Übernahme von Barmag gewachsen. Der Textilmaschinenhersteller sieht zudem erste Anzeichen einer Markterholung in der Region Indien und in der Division Components & Technology. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Insgesamt setzte Rieter im ersten Semester 576,7 Millionen Franken um, das ist ein Plus von 72 Prozent. Zudem zog das Unternehmen neue Aufträge im Wert von 554,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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