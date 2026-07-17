Schaffhausen - Georg Fischer (GF) hat im ersten Halbjahr 2026 im fortgeführten Geschäft «Flow Solutions» etwas mehr Umsatz erzielt und den Auftragseingang markant gesteigert. Der Betriebsgewinn blieb in etwa stabil. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft legte um 5,1 Prozent auf 1,58 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bereinigt um den negativen Währungseffekt resultierte ein organisches Plus von 5,7 Prozent. Dabei hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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