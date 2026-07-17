Der skandinavische Maschinenbauer hat im zweiten Quartal eine deutliche Geschäftsbelebung verzeichnet. Tomra profitierte hierbei insbesondere von Lieferungen von Pfandrücknahmesystemen nach Polen, wo ein entsprechendes System implementiert wurde. Allerdings leidet darunter die Bruttomarge der Norweger.Zwischen April und Juni steigerte Tomra den Umsatz um ein Viertel auf 405 Millionen Euro (Markterwartung: 368 Millionen Euro). Das Geschäft mit Pfandrücknahmesystemen wuchs um satte 45 Prozent, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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