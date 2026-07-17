Während vor einigen Jahren Solarmodule mit überwiegend quadratischen Zellen produziert wurden, werden heute Vollzellen zunächst halbiert und die Module aus den so entstandenen Halbzellen gefertigt. Da sich der Strom einer Halbzelle halbiert, sinken interne Verluste im Modul erheblich, was zu einer Wirkungsgradsteigerung von drei Prozent gegenüber einem mit Vollzellen aufgebauten Modul führt. Würden, wie beim Vollzellenmodul, 20 Halbzellen zu Substrings in Reihe geschaltet, mit einer Bypassdiode geschützt und dann, wie üblich, drei Substrings in Reihe geschaltet, bekäme man ein Modul mit gleicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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