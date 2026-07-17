Nach Einschätzung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC werden sich die Geschäftszahlen von Bio-Gate jetzt voraussichtlich sukzessive verbessern, für 2028 erwarten sie den Sprung in die operative Gewinnzone. Für hohes Kurspotenzial sorgen aber vor allem die großen mittelfristigen Wachstumschancen in der Medizintechnik.

Die Bio-Gate AG befinde sich an einem wichtigen Übergangspunkt von der Entwicklungs- und Aufbauphase hin zu einer stärker skalierbaren Wachstumsphase. Das Unternehmen adressiere mit seinen antimikrobiellen Technologien strukturell wachsende Märkte in der Human- und Veterinärmedizin, der Wundpflege, der Dermakosmetik sowie bei funktionalisierten Oberflächen. Mit der HyProtect-Implantatbeschichtung, der MicroSilver-Technologie, dem wachsenden Veterinärgeschäft und der Labortochter QualityLabs verfüge Bio-Gate über mehrere Ansatzpunkte für künftiges Umsatzwachstum und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage.

Im Geschäftsjahr 2025 habe Bio-Gate wichtige operative Fortschritte erzielt. Der Konzernumsatz sei um 4,9 % auf 7,40 Mio. Euro nach 7,05 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Besonders positiv habe sich das Veterinärgeschäft entwickelt, das insbesondere durch die stärkere internationale Marktdurchdringung in Nordamerika deutlich habe zulegen können. Auch die Medizintechnik sowie QualityLabs haben sich positiv entwickelt. Der Rückgang im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege sei hingegen vor allem durch kundenseitige Anpassungsprozesse geprägt gewesen und sollte aus Sicht der Analysten nicht als strukturelle Schwäche des Segments gewertet werden.

Auch auf der Ergebnisseite habe sich eine deutliche Verbesserung gezeigt. Das EBITDA habe sich auf -0,90 Mio. Euro nach -1,30 Mio. Euro im Vorjahr verbessert, das EBIT auf -1,13 Mio. Euro nach -1,61 Mio. Euro und das Konzernergebnis auf -1,16 Mio. Euro nach -1,62 Mio. Euro. Wesentliche Treiber seien die höhere Wertschöpfungstiefe, die erweiterten Produktionskapazitäten am Standort Bremen, geringere Materialaufwendungen sowie erste Effekte aus Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen gewesen. Damit sei eine wichtige Grundlage geschaffen worden, um künftig stärker von Skaleneffekten profitieren zu können.

Für 2026 erwarten die Analysten zunächst eine Stabilisierung auf dem verbesserten operativen Niveau. Ihre Umsatzprognose liege bei 7,40 Mio. Euro und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Für 2027 prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg auf 8,00 Mio. Euro. Im Jahr 2028 sollte sich das Wachstum weiter beschleunigen und der Konzernumsatz auf 9,30 Mio. Euro steigen. Wesentliche Wachstumstreiber seien das Geschäftsfeld Veterinär, eine Erholung im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege, steigende Beiträge der Messdienstleistungen sowie zusätzliche Umsätze aus der Medizintechnik.

Der strategisch wichtigste mittel- bis langfristige Werttreiber bleibe die Medizintechnik. Mit der HyProtect-Beschichtung adressiere Bio-Gate den hohen Bedarf an Lösungen zur Reduzierung implantatassoziierter Infektionen. Die laufenden Projekte mit international tätigen Implantatherstellern könnten nach erfolgreicher Zulassung den Übergang von projektbezogenen Entwicklungsumsätzen zu wiederkehrenden Serienbeschichtungsumsätzen und möglichen Lizenzerlösen ermöglichen. Einen stärkeren kommerziellen Hochlauf erwarten die Analysten jedoch erst ab 2028/2029.

Ergebnisseitig erwarten die Analysten eine schrittweise operative Skalierung. Für 2026 prognostizieren sie ein EBITDA von -0,30 Mio. Euro, ein EBIT von -0,60 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von -0,65 Mio. Euro. Im Jahr 2027 sollte sich das EBITDA weiter auf -0,20 Mio. Euro verbessern, während die Analysten ein EBIT von -0,40 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von -0,46 Mio. Euro erwarten. Für 2028 prognostizieren sie ein positives EBITDA von 0,35 Mio. Euro, ein EBIT von 0,10 Mio. Euro und ein ausgeglichenes Konzernergebnis. Die wesentlichen Ergebnishebel liegen in der besseren Auslastung der bestehenden Infrastruktur, der höheren Eigenfertigung, einem verbesserten Produktmix und fortgesetzter Kostendisziplin.

Die ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2026 habe die Einziehung einer Aktie, die anschließende Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1 sowie eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen. Die Maßnahmen dienen der bilanziellen Bereinigung der Kapitalstruktur und sollten die Eigenkapital- und Finanzierungsbasis stärken. Die Bewertung erfolge auf Basis der aktuellen Aktienanzahl vor Umsetzung der beschlossenen Aktienzusammenlegung und vor Durchführung der Kapitalerhöhung. Eine mögliche Verwässerung aus der Kapitalerhöhung sei in der Bewertung bislang nicht berücksichtigt.

Auf Basis ihres DCF-Modells bestätigten die Analysten ihr Kursziel von 3,40 Euro und vergäben weiterhin das Rating KAUFEN. Aus ihrer Sicht verfüge Bio-Gate über ein attraktives Chancenprofil, getragen von strukturell wachsenden Zielmärkten, einer differenzierten Technologieplattform, zunehmender Internationalisierung und einem klar erkennbaren Pfad in Richtung Profitabilität.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.07.2026, 9:10 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 16.07.2026 um 10:30 Uhr fertiggestellt und am 16.07.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&url=0bf77b7486f519fdf1a0a82f6fbf9a7f&application_id=2366914&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news

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