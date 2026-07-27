The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.07.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2026
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ISIN Name
CA05335P1099 AUXLY CANNABIS GRP
DE000BGAG981 BIO-GATE AG O.N.
KYG2287A1426 ZETA NETW. NEW A DL-,0025
US05350V1061 AVANOS MEDICAL INC.DL-,01
XS1054418XXX MEXICO 14/29 MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2026
.
ISIN Name
CA05335P1099 AUXLY CANNABIS GRP
DE000BGAG981 BIO-GATE AG O.N.
KYG2287A1426 ZETA NETW. NEW A DL-,0025
US05350V1061 AVANOS MEDICAL INC.DL-,01
XS1054418XXX MEXICO 14/29 MTN
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