Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
KYG2287A1426 Zeta Network Group 27.07.2026 KYG2287A1XXX Zeta Network Group 28.07.2026 Tausch 8:1
DE000BGAG981 Bio-Gate AG 27.07.2026 DE000BGAGXXX Bio-Gate AG 28.07.2026 Tausch 5:1
CA05335P1099 Auxly Cannabis Group Inc. 27.07.2026 CA05335P7XXX Auxly Cannabis Group Inc. 28.07.2026 Tausch 14:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
KYG2287A1426 Zeta Network Group 27.07.2026 KYG2287A1XXX Zeta Network Group 28.07.2026 Tausch 8:1
DE000BGAG981 Bio-Gate AG 27.07.2026 DE000BGAGXXX Bio-Gate AG 28.07.2026 Tausch 5:1
CA05335P1099 Auxly Cannabis Group Inc. 27.07.2026 CA05335P7XXX Auxly Cannabis Group Inc. 28.07.2026 Tausch 14:1
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