Gold außerhalb der Ressource: Neue Bohrungen erweitern die Zone um bis zu 100 Meter

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Nordic Resources hat im Norden der Gold-Kupfer-Lagerstätte Kopsa weitere Mineralisierung außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen nachgewiesen. Drei Bohrungen erweiterten bekannte Bereiche um rund 30 bis 100 Meter. Elektromagnetische Messungen deuteten zudem darauf hin, dass sich eine höhergradige Zone in der Tiefe fortsetzen könnte.
Nordic Resources hat im Norden der Gold-Kupfer-Lagerstätte Kopsa weitere Mineralisierung außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen nachgewiesen. Drei Bohrungen erweiterten bekannte Bereiche um rund 30 bis 100 Meter. Elektromagnetische Messungen deuteten zudem darauf hin, dass sich eine höhergradige Zone in der Tiefe fortsetzen könnte.
Breiter Abschnitt außerhalb der Ressource
Das stärkste Ergebnis stammt aus der verlängerten Bohrung NRKOP25005. Sie traf ab 291 Metern auf 54,6 Meter mit durchschnittlich 0,47 Gramm Gold je Tonne, 0,18 Prozent Kupfer und 2 Gramm Silber je Tonne. Dies entspreche 0,67 Gramm Goldäquivalent je Tonne. Darin lagen 4,5 Meter mit 2,50 Gramm Gold je Tonne und 0,19 Prozent Kupfer. Hinzu kamen 15 Meter mit 0,48 Gramm Gold je Tonne und 0,12 Prozent Kupfer. Goldäquivalent fasst den rechnerischen Wert von Gold und Kupfer in einer Kennzahl zusammen. Das Unternehmen verwendet dafür angenommene Preise von 3.000 US-Dollar je Unze Gold und 10.000 US-Dollar je Tonne Kupfer.
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