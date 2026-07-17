Die SMA Solar Technology hat im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 345,7 Millionen Euro erzielen können. Dies liegt etwas unter dem Niveau des Vorjahresquartals mit 357,1 Millionen Euro, wie das hessische Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstagabend auf Basis noch ungeprüfter Zahlen veröffentlichte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel mit 64,7 Millionen Euro allerdings deutlich höher aus, als Analysten zuvor erwarteten. Im Vorjahresquartal musste SMA noch einen Verlust von 15. 5 Millionen Euro verbuchen. Ähnlich auch die Situation beim Ergebnis vor Steuern und Abgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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