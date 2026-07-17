In einem Positionspapier hat der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) zu den jüngsten Vorschlägen des Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD für einen beschleunigten Smart-Meter-Rollout Stellung genommen. Wie schon zuvor das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) und die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) im VDE ist auch der ZVEH skeptisch gegenüber einem "Smart Meter light": Er stelle "keine praxistaugliche Lösung dar" fördere Doppelstrukturen und erhöhe die Komplexität des Rollout-Prozesses. Dies gelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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