Minus 9,05 % auf 67,62 $. Das war die erste negative Quittung für NETFLIX nach dem Q2-Termin (gestern, 16. Juli, nachbörslich).
Zuvor hatte der offizielle Handel eher auf einen erfreulichen Abend hingedeutet: + 0,91 % auf 74,35 $. - Inzwischen geht es weiter:
Im wieder gestarteten inoffiziellen Handel steht "NFLX" (Nasdaq-Kürzel) noch etwas tiefer an der Kante zu 67,00 $.
Technische Hinweise ergeben sich aus dem abgebildeten NFLX-Chartverlauf. Erste inhaltliche Überlegungen zu dieser NETFLIX-Enttäuschung in der heutigen Bernecker daily.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Zuvor hatte der offizielle Handel eher auf einen erfreulichen Abend hingedeutet: + 0,91 % auf 74,35 $. - Inzwischen geht es weiter:
Im wieder gestarteten inoffiziellen Handel steht "NFLX" (Nasdaq-Kürzel) noch etwas tiefer an der Kante zu 67,00 $.
Technische Hinweise ergeben sich aus dem abgebildeten NFLX-Chartverlauf. Erste inhaltliche Überlegungen zu dieser NETFLIX-Enttäuschung in der heutigen Bernecker daily.
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