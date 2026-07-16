Le 16 juillet/July 2026The Subordinate Voting Shares of Irwin Naturals Inc. will be delisted from the CSE at market close today, July 16, 2026.Irwin Naturals Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0508.___________________________Les actions avec droit de vote subordonné de Irwin Naturals Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 16 juillet 2026.Irwin Naturals Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0508.Date: Market Close/Clôture du marchés le 16 juillet/July 2026Symbol(s)/Symbole(s): IWINIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.