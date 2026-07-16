Le 16 juillet/July 2026
The Subordinate Voting Shares of Irwin Naturals Inc. will be delisted from the CSE at market close today, July 16, 2026.
Irwin Naturals Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0508.
___________________________
Les actions avec droit de vote subordonné de Irwin Naturals Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 16 juillet 2026.
Irwin Naturals Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0508.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 16 juillet/July 2026
Symbol(s)/Symbole(s): IWIN
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The Subordinate Voting Shares of Irwin Naturals Inc. will be delisted from the CSE at market close today, July 16, 2026.
Irwin Naturals Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0508.
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Les actions avec droit de vote subordonné de Irwin Naturals Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 16 juillet 2026.
Irwin Naturals Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0508.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 16 juillet/July 2026
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