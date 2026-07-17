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Freitag, 17.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat
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WKN: A2DXRL | ISIN: AU000000BCB5 | Ticker-Symbol: 6NG
Frankfurt
23.06.25 | 08:09
0,041 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
BOWEN COKING COAL LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOWEN COKING COAL LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMPER
AMPER SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMPER SA0,213+0,71 %
BOWEN COKING COAL LIMITED0,0410,00 %
CDT EQUITY INC0,300-15,44 %
HELICAL PLC2,1800,00 %
IRWIN NATURALS INC0,1540,00 %
PLATAURO METALS CORP0,1220,00 %
SINCLAIR GOLD LTD0,7750,00 %
T3 DEFENSE INC0,040-7,87 %
WOODBOIS LIMITED0,0010,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.