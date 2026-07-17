The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2026
ISIN Name
AU000000AQI2 ALICANTO MINERALS LTD
AU000000BCB5 BOWEN COKING COAL
CA46414Q1054 IRWIN NATURALS INC.
CA5928192056 MEXICAN GOLD MINING
ES0109260531 AMPER SA NOM. EO 0,05
GB00B0FYMT95 HELICAL PLC
GG00B4WJSD17 WOODBOIS LTD. LS -,0001
US20678X5023 CDT EQTY 2/26 DL-,0001
US67054R2031 T3 DEFENSE NEW 24 O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2026
ISIN Name
AU000000AQI2 ALICANTO MINERALS LTD
AU000000BCB5 BOWEN COKING COAL
CA46414Q1054 IRWIN NATURALS INC.
CA5928192056 MEXICAN GOLD MINING
ES0109260531 AMPER SA NOM. EO 0,05
GB00B0FYMT95 HELICAL PLC
GG00B4WJSD17 WOODBOIS LTD. LS -,0001
US20678X5023 CDT EQTY 2/26 DL-,0001
US67054R2031 T3 DEFENSE NEW 24 O.N.
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