Solar: 5 Top-Aktien | Netflix: Ausblick passt nicht, PayPal: Angebot abgelehnt & BMW: Kaufempfehlung
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|Viasat, Inc.: Viasat präsentiert gemeinsam mit der BMW Group die erste integrierte Satelliten-Sprachkommunikationslösung für Fahrzeuge
|Experten von Viasat demonstrieren im Rahmen einer Forschungskooperation während der in dieser Woche in München stattfindenden 5G Automotive Association-Tagungswoche die Möglichkeiten satellitengestützter...
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|Solar: 5 Top-Aktien | Netflix: Ausblick passt nicht, PayPal: Angebot abgelehnt & BMW: Kaufempfehlun
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|ChatGPT konfiguriert jeden BMW
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|BMW bestätigt Namen für kommenden elektrischen M3
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|Schwache Prognose schickt Netflix Aktie auf Talfahrt
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|Netflix: Reißleine ziehen, abwarten oder sogar kaufen?
|Netflix bricht nach Quartalszahlen um 9 % ein. Der nächste Schlag in die Magengrube - doch ist der Ausverkauf bei Netflix wirklich gerechtfertigt oder eröffnet sich jetzt eine seltene Kaufchance Den...
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|"Lacks excitement": Netflix tumbles 9% as weak earnings forecast deepens doubts over growth
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|PayPal board deems Stripe-Advent takeover proposal too low as talks continue
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|PayPal weist Übernahmeangebot zurück
|Stripe und Advent wollen PayPal übernehmen, doch dem Verwaltungsrat ist das Angebot hinsichtlich der laufenden Turnaround-Strategie offenbar zu niedrig. Der Verwaltungsrat des US-Zahlungsriesen PayPal...
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|Was Insider bei Paypal heute bereits wissen: Steht hier der Beginn einer neuen Rally? - Handeln Sie, bevor es zu spät ist
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|PayPal board sees Stripe-Advent offer as 'inadequate'
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