Sie haben im Januar gemeldet, dass Sie für ein 100-Megawatt- und 200-Megawattstunden-Speicherprojekt von Münch Energie die Finanzierung strukturiert haben. Wie sieht sie aus? Peer Günzel, Geschäftsführer der DAL: In der Praxis geht es bei der Strukturierung solcher Projekte darum, verschiedene Stellschrauben passgenau aufeinander abzustimmen. Dazu zählen die Finanzierungsform, die Laufzeit, die Zinsstruktur, die Tilgung und die Einbindung von Fördermitteln. Das erfolgt immer vor dem Hintergrund des eingesetzten Eigenkapitals und der Anforderungen des Risikomanagements der finanzierenden Banken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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