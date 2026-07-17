Im Februar 2025 zerriss eine Explosion ein Musterhaus der Viebrockhaus AG in Schönberg. Ursache war ein zertifizierter Heimspeicher der Marke "LG RESU" aus dem Jahr 2019 - eine NMC-Batterie im Pouch-Gehäuse mit vollständiger CE-Kennzeichnung. Anderthalb Jahre zuvor hatte ein 30-Kilowattstunden-Speicher in Lauterbach ein Wohnhaus zerstört. Beides waren keine selbstgebauten Anlagen aus Bastelmodulen - es waren regulär erworbene oder professionell montierte Systeme. Ich beobachte diese Vorfälle aus einer ungewöhnlichen Perspektive. In meinem Unternehmen entwickeln wir seit mehreren Jahren Steuerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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