Wacker Neuson SE startet mit kräftigem Rückenwind in die zweite Jahreshälfte und hebt nach einem deutlich besseren ersten Halbjahr ihre Jahresprognose für 2026 an. Vor allem die starke Umsatzentwicklung und die überproportionale Verbesserung der Profitabilität veranlassen den Vorstand, sowohl die Umsatzuntergrenze als auch die Margenerwartung nach oben anzupassen. Während viele Industrieunternehmen weiterhin unter einem herausfordernden Marktumfeld leiden, zeigt Wacker Neuson eine bemerkenswerte operative Dynamik. Das Unternehmen profitiert von einer stabileren Nachfrage, einer verbesserten Kostenstruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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