Essen (ots) -secunet und Cloudflare geben heute ihre neue Partnerschaft bekannt. In deren Rahmen entwickeln sie Lösungen, die den Bedarf europäischer Unternehmen und Behörden an digitaler Souveränität adressieren. Mit diesen Lösungen laufen Cloud-Dienste der Kunden schnell, stabil, ausfallsicher und widerstandsfähig gegenüber Cyberangriffen. Der Ansatz steht im Einklang mit der Doppelstrategie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), relevante Technologie von US-Anbietern unter strengen Sicherheits- und Kontrollkriterien zugänglich zu machen und dabei Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Souveränitätsanforderungen zu erfüllen. Die Lösung sieht außerdem vor, den Kunden entsprechend ihrer jeweiligen Anwendungsfälle und Anforderungen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie die C3A-Souveränitätskriterien des BSI erfüllen können."Das gemeinsame Projekt von secunet und Cloudflare kombiniert globale Cloud-Technologie mit einem europäischen Betriebsmodell und regulatorischer Sicherheit für Behörden, Streitkräfte und Unternehmen der kritischen Infrastruktur", sagt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. "Diese Initiative setzt ein klares Signal, dass internationale Spitzentechnologie mit den erforderlichen Kontrollmechanismen ausgestattet werden kann, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Anforderungen an die digitale Souveränität zu erfüllen. Das Ergebnis ist eine leistungsfähige Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihre Cyberresilienz zu stärken und gleichzeitig die Compliance- und Souveränitätsanforderungen in Deutschland und Europa zu erfüllen.""Gemeinsam mit secunet entwickeln wir ein Angebot, das die Leistungsfähigkeit der globalen Plattform von Cloudflare mit den Vorteilen eines europäischen Betriebsmodells für unsere Kunden verbindet", sagt Thomas Seifert, Chief Financial Officer von Cloudflare. "Dadurch können Kunden ihre digitale Resilienz stärken und gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Kontrolle und Souveränität einhalten."Cloudflare betreibt eine globale, mit eigenen Technologien abgesicherte Cloud-to-Edge-Infrastruktur. Eines der Hauptziele der Zusammenarbeit mit secunet ist für Cloudflare, seine Architektur und sein Betriebsmodell zu erweitern und Kunden die Tools in die Hand zu geben, mit denen sie ihre Souveränitätsanforderungen umsetzen können.Parallel zu ihrer neuen Partnerschaft bieten sowohl Cloudflare als auch secunet weiterhin ihre bestehenden Cloud-Services an. So hat secunet nach wie vor ein Portfolio von Cloud-Diensten 100% "Made in Germany" im Angebot.Pressekontakt:Patrick FranitzaPressesprechersecunet Security Networks AGKurfürstenstraße 5845138 Essen/GermanyTel.: +49 201 5454-1234E-Mail: presse@secunet.comhttp://www.secunet.comOriginal-Content von: Secunet Security Networks AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14445/6316686