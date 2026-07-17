BMW kämpft sich aus dem Tief. Heute legte die Aktie des Münchner Autobauers im Vormittagshandel um gut 1 Prozent auf 58,92 € zu, und das in einem insgesamt schwachen Marktumfeld. Auslöser war eine Hochstufung durch HSBC-Analyst Mike Tyndall, der die Aktie von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel auf 71 € gesetzt hat. Tyndall sieht den Boden Der HSBC-Experte argumentiert, dass Mitte Juni gesenkte Jahresziele das schwierige China-Geschäft realistischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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