Wien (www.fondscheck.de) - Österreichs Fondsgesellschaften sind bisher zurückhaltend, wenn es um das Thema Sicherheit und Verteidigung geht - obwohl es aufgrund der geopolitischen Erschütterungen naheliegt, so die Experten von "FONDS professionell".Im Juli habe nun die Raiffeisen KAG den Raiffeisen European Resilience and Security Equity (ISIN AT0000A3UXXX/ WKN A3U01) aufgelegt, der in die Autarkie Europas investiere und dabei einen sehr breiten Denkansatz habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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