"Unlimitierte Netzanschlüsse sind das neue Gold" - dieser Satz auf einer BVES-Veranstaltung im vergangenen Herbst bewahrheitet sich immer mehr. Beim Anschluss großer Batteriespeicher geht eigentlich nichts mehr ohne eine flexible Netzanschlussvereinbarung (FCA) mit dem Netzbetreiber und bei Erneuerbaren-Anlagen wird aktuell um den Redispatch-Vorbehalt gerungen. Dieser sieht vor, dass Anlagen zwar ans Netz angeschlossen werden, jedoch die Betreiber in kapazitätslimitierten Regionen über Jahre keinen Anspruch auf Redispatch-Entschädigung haben sollen. All diese Maßnahmen von Seiten des Gesetzgebers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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