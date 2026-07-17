Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag auf tieferem Niveau in den Handel starten. Halbleiterwerte und Papiere anderer Unternehmen aus dem KI-Umfeld sollten dabei ihre jüngste Verlustserie im Zuge einer breit angelegten Abkehr von Technologieaktien ausweiten. Den Nasdaq 100 taxierte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 1,9 Prozent im Minus bei 28.478 Punkten. Damit deutet sich für den technologielastigen und konjunktursensiblen Index ein Wochenverlust von rund 4,5 Prozent an. Der Dow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär