© Foto: Dall-EAktienkäufe von US-Präsident Donald Trump, gefolgt von positiven öffentlichen Aussagen, sorgen in Washington für neue Debatten über mögliche Interessenkonflikte.US-Präsident Donald Trump soll wiederholt Unternehmen öffentlich gelobt oder politische Maßnahmen angekündigt haben, die diesen zugutekommen könnten, nur wenige Tage, nachdem Aktien derselben Konzerne für seine Investmentkonten gekauft worden waren. Das geht aus einer Untersuchung von CNN hervor. Demnach identifizierte der Sender mehr als 20 Unternehmen, darunter Nvidia, Tesla und Apple, bei denen Aktienkäufe zeitlich auffällig mit späteren öffentlichen Äußerungen des US-Präsidenten zusammenfielen. Die Untersuchung liefert nach …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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