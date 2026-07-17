© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lai Seng SinEin Liefervertrag zwischen Lynas und dem Pentagon sorgt in Malaysia für politischen Streit. Das Parlament fordert klare Regeln und eine Stellungnahme der Regierung.Der australische Seltenerd-Produzent Lynas Rare Earths gerät in Malaysia wegen seines Liefervertrags mit dem US-Verteidigungsministerium unter politischen Druck. Ein Sonderausschuss des malaysischen Parlaments überprüfte am 16. Juli die Rolle des Unternehmens in der amerikanischen Verteidigungslieferkette, wie Bloomberg berichtete. An der Anhörung nahmen Vertreter von Ministerien, Nichtregierungsorganisationen und Führungskräfte von Lynas teil. Die Aktie von Lynas schloss in Australien am Freitag mit einem Minus von 2,22 Prozent …
Enthaltene Werte: AU000000LYC6Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE