Chip-Aktien galten lange als der sauberste Weg, auf den KI-Boom zu setzen. Jetzt wird genau diese Stärke zum Problem. Der Philadelphia Semiconductor Index ist seit seinem Rekordhoch Ende Juni um mehr als 19 Prozent gefallen. Nvidia, Intel, TSMC, ASML und zahlreiche Speicherchip-Hersteller geraten gleichzeitig unter Druck. Bemerkenswert ist, was den Ausverkauf nicht ausgelöst hat: schwache Geschäftszahlen. TSMC übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen, ASML erhöhte sogar seine Umsatzprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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