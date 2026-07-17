Die EU-Kommission hat am Freitag ihren Electrification Action Plan veröffentlicht. Der Aktionsplan zur Elektrifizierung soll die Abhängigkeit Europas von importierten fossilen Brennstoffen mindern, die in der jüngsten Vergangenheit wiederholt die Energiepreise für Haushalte und Industrie in die Höhe getrieben haben. Zwar sei der Anteil erneuerbarem Stroms in der EU mittlerweile bei 70 Prozent, doch die Elektrifizierungsrate des Energiebedarfs sei in den vergangenen zehn Jahren hingegen bei 23 Prozent verharrt. "Daher müssen wir die Elektrifizierung energieverbrauchender Sektoren, insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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