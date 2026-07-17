An den US-Börsen ist es zu einem historischen Wachwechsel gekommen. Apple hat sich die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt von Nvidia zurückgeholt. Während die Apple-Aktie um 0,4 Prozent auf 331,34 US-Dollar kletterte, rutschte Nvidia um 3,7 Prozent auf 204,58 Dollar ab. Damit schiebt sich der iPhone-Hersteller mit einer Marktkapitalisierung von 4,9 Billionen Dollar hauchdünn an dem Chip-Giganten vorbei, der auf 4,8 Billionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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