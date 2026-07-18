NurExone: Exosomen-Technologie springt vom Labor in den Wellnessmarkt!

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NurExone Biologic öffnet über ihre Tochtergesellschaft Exo-Top die Tür zum mexikanischen Wellnessmarkt. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Exosomen immer stärker als verbindende Technologie wahrgenommen werden. Sie stehen an der Schnittstelle von Biotechnologie, ästhetischer Medizin und hochwertiger Kosmetik. Für NurExone entsteht damit ein zusätzlicher kommerzieller Ansatz neben der Entwicklung regenerativer Therapien.

Vom Forschungsansatz zur Doppelstrategie!

NurExone Biologic Inc. entwickelt eine exosomenbasierte Plattformtechnologie für regenerative Therapien. Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungen bei akuten Rückenmarksverletzungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Im Zentrum steht das Flaggschiff-Programm ExoPTEN. Dabei kommen von MSC, also mesenchymalen Stammzellen, abgeleitete Exosomen zum Einsatz. Diese werden mit einem firmeneigenen Molekül beladen. Das Programm bleibt fest im regulierten pharmazeutischen Entwicklungsweg verankert.

Gleichzeitig baut NurExone ein zweites Geschäftsfeld auf. Dabei geht es um die kommerzielle Nutzung nativer, von MSC abgeleiteter Exosomen im Wellness- und Ästhetiksektor. Dieser Bereich folgt anderen Marktzyklen als die Arzneimittelentwicklung. Mit der neuen Vereinbarung für Mexiko wird dieser Ansatz erstmals klar strukturiert und praktisch umgesetzt.

Mexiko wird zum ersten klaren Vertriebskanal!

Über Exo-Top Inc., die künftig die Bioproduktion der Exosomen in den USA übernehmen wird, hat NurExone eine verbindliche Absichtserklärung mit ExoLyra LLC abgeschlossen. Diese Vereinbarung bildet die Grundlage für einen endgültigen Vertriebsvertrag.

Im Mittelpunkt steht die exklusive Vermarktung von Exo-Top-Exosomen in Mexiko. Der finale Vertrag soll innerhalb von 45 Tagen abgeschlossen werden. Damit entsteht für diese Produktklasse erstmals ein klar definierter kommerzieller Vertriebskanal außerhalb der klinischen Entwicklung. Für NurExone ist das ein Schritt vom reinen Entwicklungsprojekt hin zu einem greifbaren Marktmodell.

Der Deal ist breiter angelegt als eine einfache Liefervereinbarung. ExoLyra übernimmt den Vertrieb im Zielmarkt. Zusätzlich liegen auch operative und regulatorische Aufgaben beim Vertriebspartner. Damit wird der Markteintritt auf mehrere Schultern verteilt.

Die Vereinbarung verbindet Exklusivität mit festen finanziellen und operativen Zusagen. Vorgesehen ist eine Exklusivitätsgebühr von 180.000 US-Dollar, zahlbar durch den Vertriebspartner für Mexiko. Hinzu kommen mindestens 800.000 US-Dollar an zusätzlichen Mitteln für den Markteintritt. Außerdem verpflichtet sich ExoLyra zu einer Mindestabnahme von 20.000 Einheiten in den ersten 18 Monaten. Diese kann später auf bis zu 60.000 Einheiten pro Jahr steigen. Die anfängliche Exklusivität gilt für drei Jahre und kann auf bis zu zehn Jahre verlängert werden. Dazu kommen mögliche Expansionsschritte nach Brasilien und Panama. Mindestens die Hälfte der verkauften Produkte muss direkt im mexikanischen Markt vertrieben werden. So soll der lokale Markt aktiv entwickelt werden.

Ein zweites Standbein entsteht!

Strategisch ist die Vereinbarung für NurExone bedeutsam. Das Unternehmen schafft damit erstmals einen kommerziell tragfähigen Rahmen für MSC-Exosomen außerhalb der Medikamentenentwicklung. Während Programme wie ExoPTEN lange klinische Studien und behördliche Zulassungen durchlaufen müssen, bietet der Mexiko-Deal einen zweiten Weg. Dieser kann kürzere Entwicklungs- und Umsatzzyklen eröffnen. Für NurExone entsteht dadurch eine Doppelstruktur: langfristige Biotech-Pipeline auf der einen Seite, frühe kommerzielle Anwendungen im Wellnesssegment auf der anderen.

Der Trend reicht über NurExone hinaus. Auch Marken aus dem Schönheitssektor testen zunehmend Konzepte, die sich an Exosomen orientieren. Peach & Lily hat die "MiniProtein Exosome Bioactive Ampoule" eingeführt. Das Produkt basiert auf biomimetischen Miniproteinen, die eine exosomenähnliche Zellkommunikation nachahmen sollen. Dieser Ansatz steht für eine neue Generation der Hautpflege. Sie setzt stärker auf biologische Signalwege und weniger nur auf die Pflege der Hautoberfläche. Prominente Aufmerksamkeit kommt bereits von Fans wie Kourtney Kardashian.

Auch große Zulieferer der Kosmetikindustrie bewegen sich in diese Richtung. Laut Personal Care Insights arbeitet der Duft- und Inhaltsstoffkonzern Symrise mit Exolitus an pflanzlichen Exosomen für kosmetische Anwendungen. Ziel ist es, natürliche Vesikel als Träger für bioaktive Moleküle in Hautpflegeformulierungen zu nutzen. Gleichzeitig sollen nachhaltige Rohstoffquellen erschlossen werden.

Diese Entwicklungen zeigen, dass Exosomen zunehmend als Plattformtechnologie verstanden werden. Sie spielen nicht nur in der Biotechnologie eine Rolle. Auch in der Körperpflegeindustrie gewinnen sie an Sichtbarkeit.

Der Exosomenmarkt nimmt Fahrt auf!

Die Marktdaten unterstreichen diese Entwicklung. Laut Precedence Research lag der globale Markt für Exosomentherapien im Jahr 2024 bei rund 345 Millionen US-Dollar. Bis 2034 soll er auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar wachsen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 21%.

Getrieben wird dieses Wachstum durch Fortschritte in der Zell- und Regenerationsforschung. Hinzu kommen verbesserte Herstellungsverfahren und eine steigende Zahl klinischer Studien. Parallel entsteht in Kosmetik und medizinischem Wellness ein angrenzender Markt mit geringerer Regulierung. Dieser Markt kann zusätzliche Bewegung in das Thema bringen.

Zwischen Forschungslabor und Konsumentenmarkt!

Exosomen stehen zunehmend zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite liegt die streng regulierte Medikamentenentwicklung. Auf der anderen Seite entsteht ein Wellness- und Schönheitsmarkt, der schneller auf neue Anwendungen reagieren kann.

Der Mexiko-Deal von NurExone sitzt genau an dieser Schnittstelle. Er verbindet eine junge Biotechnologie-Plattform mit einem kommerziellen Umfeld, in dem Nachfrage, Markenwirkung und regulatorische Anforderungen stark variieren. Deshalb ist die Vereinbarung nicht nur ein operativer Schritt. Sie ist auch ein Test dafür, wie sich Exosomentechnologie außerhalb des Labors skalieren lässt, während die klinische Entwicklung weiterläuft. Für NurExone entsteht damit ein duales System: eine langfristige therapeutische Pipeline und frühe kommerzielle Anwendungen im Wellnessmarkt.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-schliesst-die-luecke-zwischen-exosomenforschung-und-wellnessmarkt/5203867/

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