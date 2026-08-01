Der Weg zur Klinik: Wie Finanzierung Biotech-Erfolge ermöglicht

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Biotechnologie basiert auf intensiver Forschung, innovativen Wirkstoffen und medizinischem Fortschritt. Doch auch vielversprechende wissenschaftliche Ansätze benötigen vor allem eine solide finanzielle Grundlage. Insbesondere bei kleineren börsennotierten Biotechnologieunternehmen entscheidet die Kapitalausstattung häufig darüber, ob ein Projekt von der präklinischen Forschung bis zur klinischen Erprobung weiterentwickelt werden kann.

Die finanziellen Herausforderungen sind erheblich: Forschungsausgaben entstehen bereits in einer frühen Phase, während nennenswerte Umsätze meist erst viele Jahre später erzielt werden. Junge Unternehmen müssen daher ausreichend Liquidität sichern und gleichzeitig darauf achten, bestehende Aktionäre nicht übermäßig zu verwässern. An diesem Punkt setzt die Kapitalmarktstrategie von NurExone Biologic Inc. an.

Das Unternehmen verfolgt ein mehrstufiges Finanzierungskonzept, das in seinen Grundzügen an Strategien erinnert, die auch BioNTech und Vertex Pharmaceuticals während ihrer frühen Entwicklungsphasen eingesetzt haben. NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) verbindet wissenschaftliche Fortschritte mit gezielten Finanzierungsmaßnahmen. Dadurch soll die klinische Entwicklung vorangebracht werden, ohne den finanziellen Spielraum für weitere Forschungsaktivitäten zu verlieren.

Exosomen als neuer Ansatz in der Neurologie

Im Zentrum der Unternehmensentwicklung steht eine exosomenbasierte Wirkstoffplattform. Der führende Produktkandidat ExoPTEN wird für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen entwickelt. Darüber hinaus untersucht NurExone mögliche Einsatzgebiete bei weiteren neurologischen Erkrankungen, darunter Schädigungen des Sehnervs, wie sie beispielsweise beim Glaukom auftreten können.

Exosomen dienen als Transportmittel, mit denen therapeutische Wirkstoffe gezielt an bestimmte Stellen im Körper gebracht werden können. Präklinische Untersuchungen von NurExone weisen darauf hin, dass ein solcher Transport minimalinvasiv bis in das zentrale Nervensystem möglich sein könnte. Bestätigt sich dieser Ansatz in klinischen Studien am Menschen, könnte er neue Behandlungsmöglichkeiten für Erkrankungen eröffnen, die bislang als nicht umkehrbar gelten.

Neben der Technologie sind für die langfristige Unternehmensbewertung auch die Schutzrechte von Bedeutung. NurExone verfügt über ein wachsendes internationales Patentportfolio. Je nach Patentfamilie reichen einzelne Schutzrechte bis etwa 2040. Dies stärkt die technologische Position und erhöht die langfristige Planungssicherheit.

Zusätzlich besitzt ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen den Orphan-Drug-Status. Dieser kann regulatorische Vorteile, reduzierte Gebühren und im Erfolgsfall eine siebenjährige Marktexklusivität in den USA ermöglichen. Zugleich könnte der Status die Attraktivität des Programms für potenzielle Lizenznehmer oder Übernahmepartner erhöhen.

Finanzierung als Grundlage der klinischen Entwicklung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50 Millionen kanadischen Dollar gehört NurExone zu den kleineren börsennotierten Biotechnologieunternehmen. Gerade in diesem Marktsegment stellt Kapital häufig den entscheidenden Engpass dar. Klinische Studien verursachen hohe Kosten, während operative Einnahmen in der Regel noch nicht vorhanden sind.

Da klassische Kapitalerhöhungen eine starke Verwässerung verursachen können, nutzen viele junge Biotechnologieunternehmen Privatplatzierungen, strategische Investoren und Partnerschaften. BioNTech finanzierte seine Entwicklung über mehrere Wagniskapitalrunden und strategische Beteiligungen, bevor 2019 der Börsengang erfolgte. Auch Vertex Pharmaceuticals kombinierte frühzeitig Börsenkapital mit Partnerschaften und weiteren Finanzierungsinstrumenten.

NurExone verfolgt ebenfalls einen Ansatz aus mehreren aufeinanderfolgenden Finanzierungsbausteinen. Insgesamt wurden bislang mehr als 20 Millionen US-Dollar eingeworben. Ein aktueller Baustein ist die Privatplatzierung vom 30. Juni 2026. Dabei gab das Unternehmen 1.012.573 Einheiten zu einem Preis von 0,62 CAD je Einheit aus und erzielte einen Bruttoerlös von rund 628.000 CAD.

Parallel arbeitet NurExone an zusätzlichen wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten seiner Technologie. Über die US-Tochter Exo-Top wurde eine Absichtserklärung zum Vertrieb unbeladener Exosomen im mexikanischen Wellness- und Ästhetikmarkt geschlossen. Daraus könnten künftig zusätzliche Einnahmen entstehen.

Für Anleger bleibt jedoch entscheidend, ob sich die präklinischen Ergebnisse in klinischen Studien bestätigen. Die Finanzierung schafft die notwendige Grundlage für diesen Entwicklungsschritt. Den eigentlichen Wertnachweis müssen letztlich die klinischen Daten erbringen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-kapitalmarktstrategie-im-biotech-sektor-warum-die-finanzierung-oft-ueber-erfolg-oder-misserfolg-entscheidet/5212901/

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