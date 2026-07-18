Viele Unternehmen und Behörden führen SAP S/4HANA ein oder investieren bereits in künstliche Intelligenz. Die neue Technik allein reicht jedoch nicht aus, wenn Beschäftigte sie im Alltag nicht verstehen oder akzeptieren. Beispiele aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft zeigen, wie Organisationen ihre Mitarbeiter auf den Wandel vorbereiten.Bei der deutschen Reederei Hapag-Lloyd betrifft die Umstellung auf SAP S/4HANA im Finanzbereich rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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