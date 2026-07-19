© Foto: Sven Hoppe - dpaStarkes Halbjahr, deutlich mehr Gewinn, angehobene Ziele: Wacker Neuson überrascht positiv. Doch ein Analyst bleibt bei einem entscheidenden Punkt zurückhaltend.Der Münchener Baumaschinenhersteller Wacker Neuson traut sich für 2026 mehr zu. Nach einem überraschend starken ersten Halbjahr korrigiert der Baumaschinenhersteller seine Jahresziele nach oben und signalisiert damit, dass die lange Talsohle in der Branche durchschritten sein könnte. Am Markt kam die Nachricht äußerst positiv an. Die Aktie sprang am Freitag um mehr als 6 Prozent und setzte sich an die Spitze des SDAX. Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden Euro, nachdem zuvor auch ein Wert von 2,2 …
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