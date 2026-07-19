Breaking News: Warum diese News gleich mehrere Kurstreiber auslösen könnte

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Für Explorer beginnt die entscheidende Phase oft erst nach der Bohrung. Jetzt rücken die Laborergebnisse in den Mittelpunkt.

- Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR)

+++ EILMELDUNG - Frisch am Freitag, 17. Juli 2026, nachbörslich veröffentlicht +++ Der Countdown läuft: Das KI-definierte Diamantbohrloch MHB-37B auf Majuba Hill hat die Marke von 2.400 Fuß (732 Meter) durchbrochen - und die ersten 1.760 Fuß (536 Meter) Bohrkern liegen bereits zur Analyse beim renommierten ALS-Labor in Reno. Damit ist es offiziell: Die ersten Assay-Ergebnisse des Bohrprogramms 2026 stehen aus! Schon jetzt im Kern sichtbar: Chalkopyrit - das wichtigste Kupfererzmineral überhaupt -, dazu Pyrit und Pyrrhotin. Parallel läuft auf Redhill in British Columbia das zweite Bohrprogramm mit ebenfalls ausstehenden Analyseergebnissen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum die kommenden Wochen entscheidend sein könnten. +++

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Momente in der Geschichte der Rohstoffexploration, in denen sich alles verändert - Momente, in denen traditionelle Geologie auf die revolutionärste Technologie unserer Zeit trifft und ein völlig neues Kapitel der Wertschöpfung aufschlägt. Genau an diesem bahnbrechenden Wendepunkt steht heute Copper One Resources Corp. (CSE:CEXY | WKN: A42AGR)!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -

Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR)

Brandaktuell vom 17. Juli: MHB-37B durchbricht die 2.400-Fuß-Marke - die ersten Assays des Bohrprogramms 2026 sind offiziell unterwegs!

Frischer geht es kaum: Am 17. Juli 2026 meldet Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | WKN: A42AGR), dass das KI-definierte Diamantkernbohrloch MHB-37B auf dem Flaggschiff-Projekt Majuba Hill die Marke von 2.400 Fuß (732 Meter) durchbrochen hat - und damit kurz vor der geplanten Endteufe von rund 2.500 Fuß (762 Meter) steht. Der eigentliche Knaller steckt aber im zweiten Teil der Meldung: Die ersten 1.760 Fuß (536 Meter) Bohrkern wurden bereits an das unabhängige, akkreditierte ALS-Labor in Reno übergeben. Im Klartext: Die ersten Assay-Ergebnisse des kompletten Bohrprogramms 2026 stehen ab sofort offiziell aus!

Und die Vorzeichen könnten kaum spannender sein: Zwischen rund 800 und 1.100 Fuß zeigte der Kern innerhalb der ALS-Formation - dem Wirtsgestein der porphyrischen Rhyolith-Intrusionen - bereits sichtbares Chalkopyrit, das wichtigste Kupfererzmineral überhaupt, dazu Pyrit und möglicherweise Sphalerit. Und selbst in 2.389 Fuß Tiefe dokumentierte das Team im frischen Bohrkern Pyrrhotin, Pyrit und Chalkopyrit mit sekundärer Biotit-Alteration. MHB-37B testet damit genau eines jener höchstprioritären Ziele, welche die ExploreTech-KI aus der gewaltigen historischen Datenbank des Projekts herausdestilliert hat - und folgt historischen Bohrungen, die bereits signifikante Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung durchteuft hatten.

Das Durchbrechen der 2.400-Fuß-Marke in MHB-37B bei gleichzeitiger Einreichung der ersten 1.760 Fuß Bohrkern zur Analyse markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein unserer Bohrkampagne 2026 auf Majuba Hill. Mit den nun ausstehenden ersten Assays treten wir in eine aufregende neue Phase des Programms ein. MHB-37B testet eines unserer höchstprioritären, KI-gestützten ExploreTech-Ziele - und während die Bohrung ihrer geplanten Endteufe entgegengeht, freuen wir uns darauf, die Ergebnisse auszuwerten und parallel die nächsten Bohrlöcher des Programms vorzubereiten.

David Greenway, Präsident und CEO von Copper One

Für Anleger bedeutet das: Ab jetzt tickt die Assay-Uhr. Jede der kommenden Wochen kann die Labordaten bringen, die zeigen, ob die KI ins Schwarze getroffen hat - und sollten die Zahlen halten, was die sichtbaren Sulfide versprechen, dürfte der Markt diese Meldung kaum ignorieren können. Wer die Story erst dann entdeckt, wenn die Assays bereits über den Ticker laufen, könnte den spannendsten Teil einer möglichen Neubewertung verpassen. Genau deshalb lohnt es sich, jetzt weiterzulesen - und die komplette Story zu verstehen.

Wichtig für die Einordnung: Visuelle Beobachtungen von Sulfidmineralien sind vorläufiger Natur und nicht repräsentativ für Mineralgehalte oder Mächtigkeiten. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Prüfung und Abschluss der QA/QC-Verfahren des Unternehmens veröffentlicht.

Paukenschlag vom 10. Juli: 10,5% Kupfer und 188 g/t Silber - Sensationsgehalte aus dem Middle Adit.

Und wie zum Beweis hat das Unternehmen erst vor wenigen Tagen sagenhafte Daten veröffentlicht: Copper One Resources (CSE: CEXY | WKN: A42AGR) die Laborergebnisse der Untertage-Beprobung im historischen Middle Adit auf Majuba Hill veröffentlicht - und die haben es in sich. Probe MHR-793 lieferte sagenhafte 10,5% Kupfer und 188 g/t Silber (5,5 Unzen pro Tonne)! Zur Einordnung: Viele der größten Kupferminen der Welt arbeiten profitabel mit Gehalten von unter 1% Kupfer - hier wurde mehr als das Zehnfache gemessen. Gehalte dieser Größenordnung sind das, wovon jeder Explorer träumt. Und das Silber gibt es quasi noch obendrauf.

Abbildung 1: Die Probenstandorte der Untertage-Kartierung 2026 im Middle Adit - Probe MHR-793 stach mit 10,5% Kupfer und 188 ppm Silber heraus. (Quelle: Unternehmensmeldung vom 10. Juli 2026)

Insgesamt wurden bei der Brekzien-Kartierung 2026 an fünfzehn Standorten Proben genommen, um die Brekzien-Texturen im Detail zu charakterisieren - ergänzt um acht Gesteinsproben aus dem Jahr 2016 mit Kupfergehalten von 0,39% bis 1,6%. Die Top-Probe MHR-793 und die direkt benachbarte Probe MHR-794 erfassten oxidisches Kupfer in Form von Azurit, eingebettet in magmatisch-hydrothermale Intrusionsbrekzien mit grob-schwammiger, strahlenförmiger Turmalin-Matrix - exakt jene mehrphasigen Brekziensysteme, die unter Geologen als klassische Träger hochgradiger Kupfervererzung gelten,

Abbildung 2: Probe MHR-793 mit 10,5% Kupfer in den Untertage-Anlagen - links ein 71-cm-Hammerstiel (28 Zoll) als Größenmaßstab, rechts Azurit in Nahaufnahme. (Quelle: Unternehmensmeldung vom 10. Juli 2026)

Der eigentliche Knalleffekt für Anleger: Das laufende Bohrprogramm zielt exakt auf diese Zone! Bohrstandort 26PDH-1 ist so positioniert, dass direkt unterhalb der Hochgrad-Proben des Middle Adit gebohrt wird - und zugleich die südliche Fortsetzung der turmalinhaltigen, magmatisch-hydrothermalen Brekzien getestet wird. Dass in der Tiefe Substanz wartet, haben frühere Bohrungen bereits gezeigt: MHB-2 traf 44,5 m mit 1,41% Kupfer und 97,6 ppm Silber, MHB-32 lieferte 115,7 m mit 0,33% Kupfer, darin 12,2 m mit 1,36% Kupfer. Insgesamt stehen fünf Bohrstandorte für bis zu neun Bohrungen bereit - jede einzelne davon ein potenzieller Kurszünder.

Abbildung 3: Der historische Middle Adit (gelbe Linie) mit den Standorten der Gesteinsproben. (Quelle: Unternehmensmeldung vom 10. Juli 2026)

Majuba Hill ist in eine spannende neue Phase eingetreten - die Bohrungen auf unserem ersten, von der ExploreTech-KI konzipierten Kernbohrloch laufen. Die jüngste Untertage-Kartierung im historischen Middle Adit hat unser geologisches Modell gestärkt, indem sie brekziengebundene Kupfervererzung und deren Verbindung zu den Oberflächenstrukturen bestätigt hat. Durch die Kombination aus detaillierter Feldgeologie und KI-gestützten Explorationswerkzeugen verfeinern wir unsere Bohrziele weiter und erhöhen die Präzision unseres Explorationsprogramms. Diese Ergebnisse geben uns zusätzliches Vertrauen in unser laufendes Bohrprogramm, während wir Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Brekziensystems bewerten.

David Greenway, Präsident und CEO von Copper One

Wichtig für die Einordnung: Bei den gemeldeten Werten handelt es sich um selektive Gesteinsproben aus der Untertage-Kartierung; sie sind naturgemäß nicht repräsentativ für die Mineralisierung des Gesamtprojekts.

Und der Newsflow reißt nicht ab: Zweite Bohrung auf Redhill abgeschlossen (Meldung vom 15. Juli 2026)

Während auf Majuba Hill die Hochgrad-Story ihren Lauf nimmt, liefert Copper One Resources (CSE: CEXY | WKN: A42AGR) parallel aus der zweiten Reihe: Am 15. Juli 2026 meldete das Unternehmen den Abschluss der zweiten Diamantbohrung auf dem Kupfer-Zink-Projekt Redhill südlich von Ashcroft, British Columbia, im Kamloops Mining District. Die Bohrung wurde bis in eine Tiefe von 300 Metern niedergebracht und testet sich überlagernde elektromagnetische, magnetische und geologische Ziele, die als mögliche Träger einer VMS-Mineralisierung (volcanogenic massive sulphide) interpretiert werden. Zugleich soll sie die Kontinuität der in historischen Bohrungen angetroffenen Mineralisierung prüfen und das aus früheren Explorationsarbeiten entwickelte geologische Modell weiter testen. Sie wissen was das bedeutet.

Abbildung 1 aus der Unternehmensnews vom 15. Juli 2026: Lage und Claim-Grenzen am Nordende des Redhill-Projekts nahe Ashcroft, British Columbia (Stand: Dezember 2024). (Quelle: Copper One Resources)

Die Analyseergebnisse stehen noch aus - sie werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen, zusammengestellt und interpretiert sind. Genau darin liegt für aufmerksame Anleger der Reiz: Sollten die Labordaten die anvisierten Zielsignaturen bestätigen, könnte sich Redhill vom Nebenschauplatz zum zweiten Kurstreiber neben Majuba Hill entwickeln. Das Phase-1-Programm ist auf insgesamt rund 3.000 Bohrmeter über etwa zehn Bohrlöcher ausgelegt, die Bohrarbeiten laufen weiter, und zusätzliche Bohrungen über vorrangigen VMS-Zielen sind bereits geplant. Jedes fertiggestellte Bohrloch bedeutet damit potenziellen Newsflow für die kommenden Wochen und Monate.

Der Abschluss unserer zweiten Bohrung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der systematischen Bewertung des VMS-Potenzials des Redhill-Projekts. Historische Bohrungen, eine günstige Geologie und mehrere sich überlagernde geophysikalische Ziele stärken weiterhin unser Vertrauen in die Liegenschaft. Wir freuen uns darauf, den Rest des Phase-1-Programms abzuschließen, während wir daran arbeiten, weitere Kupfer- und Zinkentdeckungen in einem der etablierten Bergbaudistrikte British Columbias zu erschließen.

David Greenway, Präsident und CEO von Copper One

Abbildung 2 aus der Unternehmensnews vom 15. Juli 2026: Bohrstandort RH-26-02 auf dem Redhill-Projekt mit der Bohranlage direkt am Trans-Canada Highway. (Quelle: Copper One Resources)

Und Redhill startet nicht bei null: Frühere Betreiber - darunter BP Selco, Rea Gold, Teck, Avalon Ventures, Troymet und Bessor Minerals - haben das Projekt zwischen den 1980er-Jahren und 2017 in mehreren Kampagnen mit rund 50 Bohrlöchern und insgesamt etwa 8.000 Bohrmetern erkundet. Das Gebiet wird zudem mit dem Kutcho-Terrane im Norden British Columbias korreliert, das die große Kutcho-VMS-Lagerstätte beherbergt. Für die laufende Kampagne setzt der beauftragte Dienstleister Paradigm Drilling ein hydraulisches, raupenfahrbares Diamantbohrgerät vom Typ Boyles B-15 mit NQ-Gestänge ein, das Ziele in Tiefen von über 600 Metern testen kann.

Weitere Bohrpads sind genehmigt und werden derzeit vorbereitet; geplante Step-out-Bohrungen sollen die Kontinuität der VMS-typischen Kupfer-Zink-Mineralisierung entlang priorisierter struktureller und geophysikalischer Trends prüfen. Sollte das Programm an die umfangreichen Vorarbeiten anknüpfen, hätte Copper One neben Majuba Hill eine zweite, ganzjährig bebohrbare und über das bestehende Straßennetz kosteneffizient zugängliche Story im Portfolio, deren Kapitel gerade erst geschrieben werden.

Wichtig für die Einordnung: Die historischen Explorationsergebnisse auf Redhill wurden noch nicht durch eine qualifizierte Person (Qualified Person) verifiziert; sie sollten nicht als Hinweis auf aktuelle oder künftige Mineralressourcen gewertet werden und dienen ausschließlich der Explorationszielplanung. Die Analyseergebnisse der neuen Bohrungen stehen noch aus.

Doch der Reihe nach - denn dieser Paukenschlag ist nur der jüngste Höhepunkt eines Newsflows, der aktuell kaum Luft zum Atmen lässt:

Das Sensationelle daran? Copper One überlässt den Erfolg nicht dem Zufall oder veralteten Mustern. In einer exklusiven Allianz mit den Tech-Pionieren von Exploration Technologies Inc. (ExploreTech) aus San Diego wurde die gewaltige, historische Datenbank des Projekts durch eine hochentwickelte künstliche Intelligenz gejagt. Das Ergebnis ist nichts Geringeres als eine Revolution im Untergrund: Die KI hat das erste, hochpräzise Diamantkernbohrloch im Rahmen eines massiven 10.000-Fuß-Programms definiert.

Die Plattform von ExploreTech ermöglicht es uns, die Tiefe der technischen Informationen, die bereits zu Majuba Hill vorliegen, besser zu nutzen. Anstatt uns bei den Bohrungen auf historische Annahmen zu verlassen, verwenden wir KI-gestützte Modelle, um die Gebiete einzugrenzen, in denen Bohrungen die größten möglichen Auswirkungen haben können. Wir glauben, dass dieser Ansatz Copper One dabei helfen kann, fundiertere Explorationsentscheidungen zu treffen, wenn wir das mittlerweile laufende Bohrprogramm und die Arbeiten zur Erweiterung der bekannten Ausmaße der Mineralisierung vorantreiben.

David Greenway, Präsident und CEO von Copper One

Abbildung 1. Quelle: Pressemitteilung Copper One

Wir reden hier nicht von vagen Vermutungen, sondern von datengestützter Hightech-Präzision! Die Bohrmaschinen laufen bereits, um ein Ziel in rund 2.500 Fuß (762 Meter) Tiefe zu durchteufen, bei dem die KI-Modellierung und historische Top-Funde von Kupfer, Silber und Gold perfekt verschmelzen. CEO David Greenway bringt es auf den Punkt:

Majuba Hill ist mit der Aufnahme der Bohrarbeiten in unserem ersten Kernbohrloch, das mithilfe der KI von ExploreTech geplant wurde, nun in eine wichtige neue Phase eingetreten. Angesichts der Beschleunigung des Ausbaus von Rechenzentren, der Elektrifizierungsinfrastruktur und der Stromversorgungssysteme der nächsten Generation aufgrund von künstlicher Intelligenz nimmt der Bedarf an einer sicheren inländischen Kupferversorgung weiter zu. Wir wenden fortschrittliche KI-gestützte Explorationstools an, um eine genauere Eingrenzung von Zielen, die Verbesserung des geologischen Vertrauens und die Ausrichtung eines disziplinierten Bohrprogramms bei Majuba Hill zu ermöglichen, das auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung ausgerichtet ist. Unser Ziel besteht darin, dieses große Kupfer-Silber-Gold-System weiter in Richtung einer künftigen ersten Mineralressourcenschätzung auszubauen und sein Potenzial als ein Kupferexplorationsprojekt in Nordamerika zu erschließen.

David Greenway, Präsident und CEO von Copper One

Das monumentale Bohrprogramm 2026 folgt dabei einer glasklaren, kompromisslosen Strategie, um den maximalen Shareholder-Value zu entfesseln. Jeder einzelne Meter dieses Programms ist darauf ausgerichtet, Majuba Hill in eine neue Liga zu katapultieren:

Die Erprobung vorrangiger mittels KI generierter unterirdischer Ziele: Voller Fokus auf die vielversprechendsten, datengestützten Hotspots im Gestein.

Voller Fokus auf die vielversprechendsten, datengestützten Hotspots im Gestein. Die Erweiterung der bekannten Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung: Das System soll nicht nur bestätigt, sondern signifikant vergrößert werden.

Das System soll nicht nur bestätigt, sondern signifikant vergrößert werden. Die Verbesserung der geologischen Kontinuität innerhalb des Systems Majuba Hill: Für ein lückenloses, messerscharfes Verständnis des Erzkörpers.

Für ein lückenloses, messerscharfes Verständnis des Erzkörpers. Die Bewertung von Gebieten mit Potenzial für die Auffindung einer Step-out- bzw. Erweiterungsmineralisierung: Die gezielte Suche nach neuen Ausläufern, die das Gesamtvolumen des Projekts explosionsartig vergrößern könnten.

Die gezielte Suche nach neuen Ausläufern, die das Gesamtvolumen des Projekts explosionsartig vergrößern könnten. Die Weiterentwicklung der technischen Grundlage, die für eine zukünftige, erste offizielle Mineralressourcenschätzung (MRE) erforderlich ist: Das Fundament, das den wahren Milliardenwert des Projekts auf dem Papier für den gesamten Markt sichtbar machen wird.

Das Fundament, das den wahren Milliardenwert des Projekts auf dem Papier für den gesamten Markt sichtbar machen wird.

Quelle: Pressemitteilung Copper One

Für Investoren und Marktbeobachter ist das die Chance, von Anfang an bei einer technologischen Zeitenwende im Bergbau dabei zu sein. Wenn die Rechenpower des 21. Jahrhunderts auf eines der vielversprechendsten Kupfervorkommen Nevadas trifft, dann ist das kein gewöhnliches Bohrprogramm mehr - es ist der Startschuss für eine neue Ära des Rohstoff-Goldsuchertums. Schnallen Sie sich an: Copper One Resources Corp. (CSE:CEXY | WKN: A42AGR) bohrt jetzt genau dort, wo die Zukunft geschrieben wird!

Der Wegbereiter vom 8. Juli: Unter Tage bestätigt - hier ist das Kupfer mit bloßem Auge sichtbar!

Bereits am 8. Juli 2026 - hatte Copper One Resources (CSE: CEXY | WKN: A42AGR) die Grundlage für die Sensationsmeldung vom 10. Juli gelegt: Bei der Untertage-Kartierung im historischen Middle Adit auf Majuba Hill wurden Kupferoxide direkt in den Brekzienzonen kartiert und beprobt - leuchtend blauer Azurit und sattgrüner Malachit, mit bloßem Auge sichtbar an den Stollenwänden! Genau dort also, wo die Geologen es nach der Oberflächenkartierung vermutet hatten, zeigt sich das Kupfer jetzt auch im Berg.

Warum das so wichtig ist: Die unter Tage kartierten Turmalin-Brekzien fluchten exakt mit dem erst kürzlich identifizierten, nach Nordnordwest verlaufenden Brekzien-Korridor an der Oberfläche. Das geologische Modell stimmt also nicht nur auf dem Papier - es bestätigt sich im Gestein, in der dritten Dimension! Zudem wurden gleich mehrere Brekzien-Ereignisse dokumentiert, wobei die turmalinzementierten Brekzien einer früheren magmatisch-hydrothermalen Phase folgen. Genau solche mehrphasigen Systeme gelten unter Geologen als klassische Träger hochgradiger Kupfervererzung.

Abbildung 3 Unternehmensnnews 8.7.26: Kartierung im Middle Adit: Die unter Tage dokumentierten Azurit- und Malachit-führenden Brekzien decken sich exakt mit dem Nordnordwest-Trend der Oberflächen-Brekzien. (Quelle: Copper One Resources)

Damit reiht sich dieses Update vom 8. Juli 2026 nahtlos in einen Newsflow ein, der aktuell kaum Luft zum Atmen lässt - denn schon die Meldung vom vergangenen Freitag hatte es in sich:

Das Bohrupdate vom Wochenende, das für Anleger hochinteressant ist

Am Freitag, den 3. Juli, nach US-Börsenschluss veröffentlichte Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) ein Bohrupdate, das es in sich hat. Was steckte drin?

Das laufende, KI-definierte Diamantbohrloch MHB-37B hat bereits eine Tiefe von 1.743 Fuß (531 m) erreicht - und liefert genau das, worauf Explorations-Profis achten: Zwischen rund 800 und 1.100 Fuß (243,8 bis 335,3 m) wurden innerhalb der ALS-Formation - dem Wirtsgestein der porphyrischen Rhyolith-Intrusionen - Chalkopyrit, Pyrit und möglicherweise Sphalerit visuell festgestellt. Chalkopyrit ist das wichtigste Kupfererzmineral überhaupt! Sichtbare Sulfide über ein rund 300 Fuß langes Intervall, in einem Bohrloch, das eine KI exakt dorthin gelenkt hat - besser kann ein Bohrprogramm kaum anlaufen. Am 8. Juli werden die Bohrarbeiten fortgesetzt, die Zieltiefe liegt bei rund 2.500 Fuß (762 m). Update vom 17. Juli: Genau das ist inzwischen geschehen - MHB-37B hat die 2.400-Fuß-Marke durchbrochen, die ersten 1.760 Fuß Bohrkern sind beim ALS-Labor, und die Assays stehen offiziell aus (alle Details weiter oben).

Abbildung 1 Unternehmensnews 3.7.26: Bohrkern in 1.111 Fuß Tiefe in MHB-37B.(Quelle: Copper One Resources)

Wichtig für die Einordnung: Die visuellen Beobachtungen von Sulfidmineralien sind vorläufiger Natur. Die Laboranalyseergebnisse stehen noch aus; visuelle Schätzungen sind nicht repräsentativ für Mineralgehalte oder Mächtigkeiten.

Doch das Update liefert noch mehr Zündstoff: Die Brekzienkartierung aus dem Frühjahr 2026 hat nicht nur den bekannten Nordost-Trend bestätigt, sondern einen bislang kaum dokumentierten, nach Nordnordwest verlaufenden Brekzien-Trend identifiziert - frisches Explorationspotenzial, das in keinem Modell der Vergangenheit steckte. 84 Oberflächenproben aus den kartierten Brekzien untermauern das Bild: Probe MHR-740 aus der südlichen Brekzienzone lieferte 1.275 ppm Kupfer, 16,6 ppm Silber und 0,1 ppm Gold. Besonders spannend: Die Probenahmen deuten darauf hin, dass die Ränder der Brekzienkörper die höchsten Kupfer-Silber-Gold-Gehalte aufweisen könnten - exakt die Zonen, auf welche die kommenden Bohrungen zielen. (Hinweis: Oberflächenproben sind naturgemäß selektiv und nicht zwingend repräsentativ für die Mineralisierung des gesamten Projekts.)

Abbildung 3 Unternehmensnnews 3.7.2026: Bohrkern in 1.111 Fuß Tiefe in MHB-37B.(Quelle: Copper One Resources)

Und jetzt kommt der Fahrplan, der die Fantasie beflügelt: Auf Basis der Kartierung stehen fünf Bohrstandorte fest, von denen aus bis zu neun weitere Bohrungen niedergebracht werden sollen - konzipiert, um die hochgradige Mineralisierung früherer Kampagnen zu erweitern und völlig neue hochgradige Korridore aufzuspüren. Jede einzelne dieser Bohrungen ist ein potenzieller Kurskatalysator. Die Aktie schloss am Dienstag (14. Juli) bei 0,55 CA$ - bei einer Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 17,5 Mio. CA$. Zum Vergleich: Allein die Wiederbeschaffung der historischen Bohrdatenbank würde laut Management rund 12,1 Mio. US-Dollar kosten. Wer rechnet, erkennt die Diskrepanz.

?Starker Newsflow stellt Copper One ins Rampenlicht

Schon wenige Tage davor hatten wir eine Meldung gelesen, auf die Anleger gewartet haben - sie kam bereits am 19. Juni nach US-Börsenschluss: Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) hat eine Vereinbarung (Amendment Agreement) unterzeichnet und den Closing-Prozess eingeleitet, um sich 100% am Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, zu sichern.

Der eigentliche Hammer steckt im Preis: Statt der ursprünglich im Optionsrahmen vorgesehenen Summe zahlt Copper One für die volle Kontrolle nur noch 1,3 Mio. US-Dollar in bar - eine Reduzierung um rund 2,7 Mio. US-Dollar (ca. 3,8 Mio. CA$). Mit anderen Worten: Das Management hat sein wichtigstes Asset nicht nur vollständig gesichert, sondern den Kaufpreis dabei deutlich gedrückt. Jeder so eingesparte Dollar fließt direkt in Bohrungen, Technik und die Weiterentwicklung des Projekts statt in die Kaufsumme.

CEO David Greenway ordnet den Schritt so ein:

"Die vollständige Eigentümerschaft an Majuba Hill verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität, um die Exploration voranzutreiben, das Bohr-Targeting zu verfeinern und künftige Entwicklungsoptionen zu prüfen. Wir sind überzeugt, dass das Projekt eine bedeutende Explorationschance in Nevada darstellt - zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Kupfernachfrage durch Elektrifizierung, Stromnetz-Infrastruktur, fortschrittliche Fertigung, Rechenzentren und die Energiewende weiter getrieben wird."

Warum das so gut passt, zeigt der Blick auf den Kupfermarkt: Laut im Juni 2026 veröffentlichten Markteinschätzungen sieht Goldman Sachs den Kupferpreis bis Ende 2026 bei rund 13.735 US-Dollar je Tonne - über 10% oberhalb des früheren Ziels - und langfristig bei 15.000 US-Dollar bis 2035. Citi nennt sogar 14.500 US-Dollar für Juni 2026 und 15.000 US-Dollar binnen Jahresfrist. Wer in diesem Umfeld die volle Kontrolle über ein historisch produzierendes Kupferprojekt in der weltweit bestbewerteten Bergbau-Jurisdiktion erlangt, verschafft sich genau den Hebel, auf den es ankommt.

Hinweis: Rohstoffpreisprognosen dienen ausschließlich der Markteinordnung und implizieren keine wirtschaftliche Tragfähigkeit von Majuba Hill, keine definierte Mineralressource und keine künftig erzielbaren Preise. (Quelle: Unternehmensmeldung Copper One Resources vom 19. Juni 2026; Goldman Sachs Research; Citi; Mining.com)

Der perfekte Sturm: Warum Kupfer der Rohstoff der Dekade ist

Selten war die Ausgangslage für ein einzelnes Metall so eindeutig. Auf der Nachfrageseite treffen gleich mehrere globale Megatrends gleichzeitig aufeinander - und sie alle verschlingen enorme Mengen Kupfer:

- Künstliche Intelligenz & Rechenzentren: Laut Goldman Sachs dürfte allein der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 um rund 165% steigen. Ein einziges hyperskaliertes KI-Rechenzentrum verschlingt bis zu 50.000 Tonnen Kupfer - gegenüber 5.000 bis 15.000 Tonnen bei einem herkömmlichen. BloombergNEF erwartet einen Spitzenbedarf von über 570.000 Tonnen allein für KI-Rechenzentren im Jahr 2028.

- Elektromobilität & Stromnetze: E-Autos brauchen zwei- bis dreimal so viel Kupfer wie Verbrenner. Die International Copper Study Group erwartet einen Anstieg der Nachfrage von rund 27 Mio. t (2024) auf 33 Mio. t bis 2035; S&P Global hält sogar 42 Mio. t bis 2040 für realistisch.

Auf der Angebotsseite hingegen knirscht es gewaltig. Die Internationale Energieagentur warnt, dass bestehende und geplante Minen nur noch rund 70% der für 2035 erwarteten Nachfrage decken können - die Lücke könnte auf bis zu 30% anwachsen. Wood Mackenzie beziffert das Defizit am Markt für raffiniertes Kupfer bereits für 2025 auf rund 304.000 Tonnen. Hinzu kommen Produktionsausfälle bei Großminen wie Grasberg, El Teniente und Kamoa-Kakula. Die Folge: Die Bank of America hält Kupferpreise von rund 20.000 US-Dollar je Tonne schon 2026 für nötig, um überhaupt genügend neue Produktion anzureizen; Goldman Sachs sieht 2027-2030 Spannen von 15.000 bis 25.000 US-Dollar. Im Klartext: Wer heute Kupfer im Boden hat, könnte morgen zu den großen Gewinnern zählen.

Die Schere zwischen explodierender Nachfrage und stagnierendem Angebot öffnet sich - ab 2026 drohen strukturelle Defizite. (Quelle: IEA / Wood Mackenzie)

KI & Weltraum: die neue Nachfragewelle, die kaum eingepreist ist

Die Elektrifizierung ist bekannt - doch zwei neue Megatrends treiben die Kupfernachfrage weit darüber hinaus. Erstens die künstliche Intelligenz: Ein einziges Hyperscale-KI-Rechenzentrum benötigt über 35.000 km Kupferverkabelung - fast eine komplette Erdumrundung. KI-Server-Racks brauchen wegen extremer Leistungsdichte und Flüssigkühlung das Vier- bis Sechsfache an Kupfer normaler Server, und die globale KI-Rechenzentrumskapazität soll sich bis 2030 verdreifachen.

Zweitens der Weltraum: Die Brennkammern der SpaceX-Raptor-Triebwerke bestehen aus einer Kupfer-Chrom-Legierung - dem einzigen Werkstoff, der 300 bar bei 3.500 °C standhält. Starlinks Flotte (über 6.000 Satelliten, 42.000 geplant) steckt voller Kupfer, ebenso die Artemis-Mondmissionen. Bis 2040 soll die kommerzielle Raumfahrt 1 Billion US-Dollar erreichen - kein Start ohne Kupfer. Kurz: KI, Elektrifizierung und Raumfahrt erzeugen zusammen eine Nachfrage, mit der die Minenproduktion nicht Schritt halten kann.

Kupfer als unverzichtbarer Werkstoff für KI-Rechenzentren und Raumfahrt. (Quelle: Copper One Resources, cexy.copperone.com)

Wo das Kupfer der Zukunft schlummert: Nordamerika ist die unterschätzte Nr. 2

Wer nur auf die offiziellen Reserven schaut, unterschätzt das wahre Bild dramatisch. Die wirtschaftlich abbaubaren Kupferreserven der Welt liegen laut U.S. Geological Survey (Mineral Commodity Summaries, Februar 2026) aktuell bei rund 980 Mio. Tonnen - davon entfallen auf die USA gerade einmal 47 Mio. Tonnen.

Doch die identifizierten Ressourcen erzählen eine ganz andere Geschichte: Insgesamt rund 2.100 Mio. Tonnen Kupfer hat der USGS in seiner globalen Gesamtbewertung als identifiziert ausgewiesen - mehr als das Doppelte der heutigen Reserven. Und hier rückt Nordamerika ins Rampenlicht: Mit 488 Mio. Tonnen identifizierter Ressourcen ist der Kontinent die klare Nummer 2 hinter Südamerika (811 Mio. t) - und liegt damit um ein Vielfaches über den dort ausgewiesenen Reserven. Allein in den USA vermuten die Geologen in unentdeckten sedimentgebundenen Lagerstätten in Michigan, Montana und Texas etwa dreimal so viel Kupfer, wie bislang identifiziert wurde. Hinzu kommen hochgradig mineralisierte Porphyr-Gürtel in Arizona, Alaska und dem Westen Kanadas mit mehreren Supergiant-Lagerstätten.

Kurzum: Der Unterschied zwischen "Reserve" und "Ressource" ist der Unterschied zwischen dem, was heute wirtschaftlich abbaubar ist - und dem, was morgen gehoben werden kann. Genau in dieser Lücke schlummert das Potenzial für Nordamerika. Und seit Kupfer im November 2025 offiziell auf die US-Liste der kritischen Mineralien gesetzt wurde, hat Washington jeden Anreiz, dieses Potenzial zu heben.

Identifizierte Kupferressourcen nach Regionen in Mio. Tonnen (Porphyr- und sedimentgebundene Lagerstätten, inkl. historischer Förderung; Stand der Bewertung: 2015). (Quelle: U.S. Geological Survey, Assessment of Undiscovered Copper Resources of the World, SIR 2018-5160 / Fact Sheet 2014-3004; zitiert in: USGS Mineral Commodity Summaries, Februar 2026)

Strategischer Sprengstoff: "Kupfer Made in USA" wird zur Chefsache

Für Washington ist Kupfer längst eine Frage der nationalen Sicherheit. Bereits im Februar 2025 ordnete die US-Regierung eine Untersuchung nach Section 232 des Trade Expansion Act an - jenem Instrument, das auch bei Stahl und Aluminium zum Einsatz kam. Das Ergebnis des Handelsministeriums:

Die Abhängigkeit von ausländischem Kupfer schaffe "strategische Verwundbarkeiten" und gefährde die wehrtechnische Industriebasis der USA.

Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten: Seit dem 1. August 2025 gilt ein Einfuhrzoll von 50% auf halbfertige Kupferprodukte; im April 2026 wurde die Maßnahme noch verschärft. Die Botschaft ist unmissverständlich - die heimische Kupferversorgung soll um nahezu jeden Preis gestärkt werden. Das Problem: Der Aufbau einer neuen Kupfermine von der Entdeckung bis zur Produktion dauert im Schnitt 15 bis 16 Jahre. So viel Zeit hat Washington nicht.

Genau deshalb dürften nicht die großen, bereits hoch bewerteten Produzenten die spektakulärsten Kursgewinne liefern, sondern Explorer mit fortgeschrittenen Projekten in Nordamerika. Sie fördern noch kein Kupfer - sind aber auch nicht mehr zehn Jahre davon entfernt. Vereinfachte Genehmigungen und politischer Rückenwind zeigen hier die schnellste Wirkung und können Aktien solcher Unternehmen in völlig neue Bewertungsdimensionen heben. Hinzu kommt eine sich bereits abzeichnende Bewertungsprämie für US-Kupfer - zeitweise notierte Kupfer an der US-Börse CME mehrere Hundert US-Dollar je Tonne über der London Metal Exchange.

Das Unternehmen: Vom Goldsucher zum reinrassigen Kupfer-Player

Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) hat im Frühjahr 2026 einen klaren strategischen Schnitt vollzogen: Aus der bisherigen Giant Mining Corp. wurde ein konsequent auf Kupfer ausgerichteter Explorer - inklusive neuem Namen, der Programm ist, und neuer Börsenkürzel (CSE: CEXY, OTC: CEXYFF, FSE: IW8). Parallel wurde eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1 beschlossen: Aus zuvor rund 237,2 Mio. Aktien werden damit rund 23,7 Mio. Aktien - eine sauberere Kapitalstruktur, die oft erst die Voraussetzung ist, um institutionelle Investoren anzusprechen.

Geführt wird Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) von President & CEO David C. Greenway. Die geologisch-technische Verantwortung als Qualified Person (NI 43-101) liegt projektbezogen bei erfahrenen Geologen: E.L. "Buster" Hunsaker III (Majuba Hill), W.B. Lennan, P.Geo. (Redonda, unabhängig) und Larry Segerstrom, MSc, CPG (Redhill).

Die Bilanz-Sensation: Voll finanziert - mehr Cash als an der Börse wert?

Jetzt kommt der Punkt, der Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) von der breiten Masse der Explorer abhebt. Während die allermeisten Junior-Miner chronisch unterfinanziert sind, ständig frisches Geld einsammeln müssen und ihre Aktionäre immer weiter verwässern, hat Copper One Resources frühzeitig vorgesorgt: über mehrere öffentlich gemeldete Finanzierungsschritte - darunter eine nicht-vermittelte LIFE-Emission über bis zu 2,5 Mio. CA$ (Mai 2026), der Verkauf eines 16%-Anteils an Premium Exploration für 1,0 Mio. US$ (März 2026) sowie Mittel aus Warrant-Ausübungen - und so eine substanzielle Liquiditätsreserve aufgebaut.

Das Bemerkenswerte: Nach Unternehmensangaben deckt der Kassenbestand einen erheblichen Teil der aktuellen Börsenbewertung ab - oder übersteigt ihn sogar. Für Anleger hieße das im Klartext: Man bekäme das gesamte Explorationsportfolio mit Majuba Hill, Redonda und Redhill faktisch "obendrauf", während allein das Cash bereits einen Großteil des Kurses rechtfertigt. Diese Konstellation begrenzt das Rückschlagrisiko nach unten und ist im Small-Cap-Bereich eine echte Seltenheit.

Laut Unternehmensmeldung vom 31. März 2026 verfügt Copper One über liquide Mittel von rund 4.9 Millionen CAD - bei einer Marktkapitalisierung von rund 16 Millionen CAD.

Untermauert wird die solide Lage durch O-Ton von CEO David Greenway:

"Die Weiterentwicklung des Majuba-Hill-Projekts steht in direktem Einklang mit dem wachsenden Fokus der Vereinigten Staaten auf die Sicherung zuverlässiger inländischer Quellen für kritische und strategische Mineralien. Kupfer und Silber sind unverzichtbar für die Elektrifizierung, die Infrastruktur, die Verteidigung und die fortschrittliche Fertigung, und Nevada bleibt eine der bergbaufreundlichsten und strategisch wichtigsten Regionen des Landes.

Flaggschiff Majuba Hill: Ein Kupfersystem im besten Bergbaurevier der Welt

Das Herzstück von Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) ist das Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada - rund 156 Meilen (251 km) von Reno entfernt. Nevada gilt nicht ohne Grund als Eldorado des Bergbaus: Im renommierten Fraser-Institute-Ranking wurde der Bundesstaat 2022 und auch in 2025 als weltweit attraktivste Bergbau-Jurisdiktion auf Platz 1 geführt. Das Länderrisiko liegt praktisch bei null - besser geht es für ein Rohstoffinvestment auf geografischer Ebene kaum.

Und das Beste: Majuba Hill ist kein unerschlossenes Grassroots-Risiko, sondern ein historischer Produzent. Auf dem rund 9.684 Acres großen Areal wurde bereits von 1900 bis 1950 Kupfer abgebaut - rund 2,8 Mio. Pfund Kupfer sowie als Nebenprodukte 184.000 Unzen Silber, 5.800 Unzen Gold und 21.000 Pfund Zinn, und das mit den einfachen Technologien der damaligen Zeit. Mit anderen Worten: Anders als bei 90% aller Explorationsprojekte ist hier der Beweis bereits erbracht, dass Kupfer (sowie Gold, Silber und Zinn) in abbaufähigen Strukturen vorhanden ist.

Die Datenbasis ist beeindruckend: über 100 historische Bohrungen mit zusammen rund 89.395 Fuß (rund 27.000 m), deren reine Wiederbeschaffung das Management auf rund 12,1 Mio. US-Dollar schätzt. Geologisch gilt Majuba als klassisches Porphyr-Kupfer-System mit Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierung - geologisch vergleichbar mit bedeutenden Basin-and-Range-Systemen wie Copper World oder Ann Mason. In der Tiefe wurde zudem ein Chalkosit-Anreicherungshorizont (Supergene-Blanket) identifiziert - ein typisches Merkmal großer, werthaltiger Porphyrsysteme. Der eigentliche Kurshebel steht aber noch bevor: Eine NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung wird derzeit vorbereitet und für das 3. Quartal 2026 erwartet - sie könnte für Majuba erstmals eine offizielle Mineralressource definieren.

Wichtig: Historische Bohr- und Produktionsdaten stammen von Vorbetreibern, sind noch nicht vollständig durch einen Qualified Person verifiziert und stellen keinen Nachweis einer aktuellen Mineralressource oder eines wirtschaftlichen Abbaus dar.

Majuba Hill, Nevada: über 100 historische Bohrungen und mehrere mineralisierte Brekzienkörper definieren die prioritären Zielzonen 2026. (Quelle: Unternehmensangaben)

KI an der Bohrmaschine: Das voll finanzierte 10.000-Fuß-Programm 2026

Für 2026 hat Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) sein Bohrprogramm auf bis zu 10.000 Fuß ausgeweitet - und setzt dabei auf etwas, das in der Junior-Mining-Welt noch selten ist: KI-gestütztes geologisches Targeting. In Zusammenarbeit mit dem Spezialisten ExploreTech werden historische Bohrdaten, geologische Modelle und Bodengeochemie mit künstlicher Intelligenz zu hochpräzisen Bohrzielen verdichtet. Das Programm gliedert sich in zwei Phasen (je bis zu 5.000 Fuß) und umfasst zwei tiefe Diamantbohrungen - eine auf einen neu definierten Brekzienkörper, die andere in die Tiefe unterhalb historischer Grubenbaue, die mit moderner Technik bislang kaum erschlossen wurden.

Durchfinanziert und KI-gesteuert: das Bohrgerät am Majuba Hill während der jüngsten Kampagne. (Quelle: Unternehmensangaben)

BC-Pipeline I - Redonda: Porphyr-Kupfer-Molybdän-System mit historischen Bohrungen

Über Majuba Hill hinaus hält Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) zu 100% das Projekt Redonda in British Columbia - ein porphyrartiges Kupfer-Molybdän-System auf rund 2.746 Hektar, das wie das gesamte kanadische Standbein ganzjährig bebohrt werden kann. Teck Resources führte hier bereits 1979 historische Arbeiten durch; die nachfolgend gezeigten langen Bohrabschnitte stammen aus den jüngeren Bohrkampagnen (2023/2025) des Vorbetreibers:

Projekt Bohrung / Jahr Bohrabschnitt Cu% Typ Redonda Bohrung 25-01 350,05 m 0,244 Porphyr Redonda Bohrung 25-01 (gesamt) 510,74 m 0,18 Porphyr Redonda frühere Bohrung 142,6 m 0,279 Porphyr

Ausgewählte Bohrabschnitte am Redonda-Projekt aus den jüngeren Kampagnen des Vorbetreibers (2023/2025); historische Arbeiten u. a. durch Teck Resources (1979). Angaben sind historisch bzw. noch nicht durch einen Qualified Person verifiziert; die wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. (Quelle: Unternehmensangaben)

Redonda ist - wie Redhill - Teil der kanadischen Pipeline, die Copper One ganzjährig bebohren kann. Ein erstes eigenes Phase-1-Programm (Geophysik, Geochemie und Generierung von Bohrzielen) ist in Vorbereitung; den genauen Zeitpunkt steuert das Unternehmen bewusst flexibel, um den Newsflow gleichmäßig über das Jahr zu verteilen. So ergänzt Redonda das Flaggschiff Majuba, ohne es zu überlagern.

Aktive Exploration: Diamantbohrgerät auf Bohrloch RED-23-1 am Redonda-Projekt in British

(Quelle: Unternehmensangaben)

BC-Pipeline II - Redhill: VMS-Kupfer-Zink-Projekt, aktuell im Bohrbetrieb

Komplettiert wird die kanadische Pipeline durch Redhill, südlich von Ashcroft im Kamloops Mining District (British Columbia), direkt am Trans-Canada Highway - ebenfalls über eine Option auf bis zu 100% gehalten von Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR). Das große, zusammenhängende Landpaket umfasst rund 4.736 Hektar (18 Claims). Redhill beherbergt eine VMS-Mineralisierung (volcanogenic massive sulphide) vom Typ Kupfer-Zink, die häufig auch Silber führt - und ist bereits weit fortgeschritten: Historische Arbeiten - unter anderem durch Teck Resources - sowie geophysikalische Surveys identifizierten mehrere Zonen hydrothermaler Alteration und Kupfermineralisierung (konkrete Bohrtreffer siehe unten). Entscheidend: Redhill lässt sich ganzjährig bebohren, und genau hier wird aktuell aktiv gebohrt - das sorgt neben der saisonal begrenzten Majuba-Kampagne für kontinuierlichen Newsflow.

Auch hier gibt es bereits Bohrtreffer: Eine Kampagne von Bessor Minerals 2022 meldete unter anderem 6,9 Meter mit 0,61% Kupfer und 0,55% Zink sowie 2,32 Meter mit 0,56% Kupfer (jeweils in einer massiven Pyrrhotin-Zone). Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) hat sein erstes eigenes Bohrprogramm bereits gestartet: ein Phase-1-Programm von rund 3.000 m über zehn Bohrlöcher (Bohrbeginn am 27. Mai 2026 gemeldet); finale Meterzahl und weitere Bohrpunkte hängen von Programmdesign, Genehmigungen und üblichen Faktoren ab.

Update vom 15. Juli 2026: Das Programm kommt sichtbar voran - die zweite Diamantbohrung (RH-26-02, 300 Meter) ist bereits abgeschlossen und testet sich überlagernde elektromagnetische, magnetische und geologische VMS-Ziele; die Analyseergebnisse stehen noch aus und werden nach Erhalt, Validierung und Interpretation veröffentlicht. Die umfangreiche Bohrhistorie des Projekts - rund 50 Bohrlöcher über etwa 8.000 Meter aus mehreren Kampagnen zwischen den 1980er-Jahren und 2017 - haben wir weiter oben im Detail vorgestellt. Mit jeder weiteren fertiggestellten Bohrung wächst damit die Chance auf zusätzliche kursrelevante Meldungen aus British Columbia.

Lage und Claim-Grenzen am Nordende des Redhill-Kupfer-Zink-Projekts nahe Ashcroft, B.C. (Quelle: Unternehmensangaben)

Der Fokus: Majuba Hill - flankiert von ganzjährigem Newsflow aus British Columbia

Und jetzt kommt Bewegung in die Geschichte. Wie Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) erst vor kurzem in seinen aktuellen Unternehmensmeldungen mitteilt, steht klar Majuba Hill im Mittelpunkt - aktiv gebohrt, mit Assay-Ergebnissen in den kommenden Wochen. Seit dem 17. Juli ist das amtlich: Der erste Bohrkern liegt beim Labor, die Assays stehen offiziell aus. Redhill und Redonda liefern als ganzjährig bebohrbare BC-Pipeline den Nachschub für einen kontinuierlichen Newsflow. Die Programme 2026 sind dabei voll finanziert. Bewusst wird mit Majuba als Leitthema gearbeitet - die beiden BC-Projekte laufen als sekundäre, ergebnisgetriebene Meldungen mit, ohne die Kernstory zu verwässern.

Für Anleger ist das die wohl wichtigste Botschaft überhaupt: Hier wird nicht über ferne Pläne geredet, sondern aktiv und finanziert gebohrt - über drei Projekte gleichzeitig. Für Anleger zählt vor allem der dichte, konkrete Katalysator-Kalender der kommenden Monate: die formale Bestätigung des 100%-Eigentums an Majuba (die ersten 1.760 Fuß Bohrkern liegen laut Medlung vom 17. Juli bereits beim ALS-Labor - die Assays stehen aber offiziell noch aus und werden innerhalb von Wochen erwartet), eine NI-43-101-Ressourcenschätzung für Majuba im 3. Quartal 2026 (die erstmals eine offizielle Ressource definieren könnte) sowie die Phase-1-Feldprogramme auf Redonda und Redhill - auf Redhill mit bereits zwei abgeschlossenen Bohrungen und ausstehenden Analyseergebnissen (Stand: Unternehmensnews vom 15. Juli 2026). Jede dieser Meldungen kann ein kurssensitives Ereignis sein - und das in einem Umfeld historisch starker Kupferpreise.

Drei Standbeine, ein Fokus: Majuba Hill (Nevada) sowie Redonda und Redhill (British Columbia) bündeln das Kupferpotenzial von Copper One. (Quelle: Unternehmensangaben)

Schlanke Aktienstruktur und ein hochkarätiges Team

Die Kapitalstruktur ist bemerkenswert schlank: Zum 1. Juli 2026 waren nur rund 32,168 Mio. Aktien ausstehend (rund 40,917 Mio. voll verwässert), Optionen werden mit NIL ausgewiesen. Wenige Aktien bedeuten maximalen Hebel auf Explorationserfolg - jede gute Bohrmeldung wirkt stark je Aktie.

Auch personell ist die Aufstellung stark: Geführt wird das Unternehmen von CEO David Greenway; im Board sitzen u. a. der erfahrene Manager John Percival und der Geologe Larry Segerstrom (38+ Jahre Porphyr-Kupfer, NI-43-101-Qualified-Person). Besonders aussagekräftig ist der technische Beirat - mit Dr. Richard "Dick" Sillitoe gehört ihm der weltweit wohl renommierteste Porphyr-Kupfer-Geologe an (über 130 Publikationen), dazu Leo Hathaway (ehem. Lumina Copper) und Dr. Mike Ressel (University of Nevada, Reno). Für eine Porphyr-Story ist das ein echtes Gütesiegel.

Fazit: Das richtige Metall, die richtige Jurisdiktion, der richtige Zeitpunkt

Selten passen die Puzzleteile so gut zusammen wie bei Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR): ein struktureller Kupfer-Engpass, befeuert von KI, Rechenzentren, Raumfahrt, Elektromobilität und Energiewende. US- und kanadische Regierungen, die Kupfer zum strategischen Rohstoff erklärt haben. Ein historisch produzierendes Flaggschiff (Majuba Hill) im weltweit bestbewerteten Bergbaurevier - aktiv gebohrt (Aufstockung auf 100% laut Unternehmen unmittelbar bevorstehend),mit offiziell ausstehenden ersten Assays (Borhkern seit dem 17. Juli beim ALS-Labor) und einer Ressourcenschätzung im 3. Quartal 2026. Dazu eine ganzjährig bebohrbare BC-Pipeline (Redhill mit historischen Kupfertreffern, Redonda) für kontinuierlichen Newsflow. Und eine Bilanz, deren Cash-Position einen erheblichen Teil des Börsenwerts abdeckt.

Für spekulativ orientierte Anleger, die den Kupfer-Megatrend über einen frühphasigen, aber solide finanzierten nordamerikanischen Explorer spielen wollen, gehört Copper One Resources (ISIN: CA21751T1030 | WKN: A42AGR) damit ganz klar auf die Watchlist. Der dichte Katalysator-Kalender rund um Majuba könnte der Funke sein, der die Geschichte zündet - in den vielleicht wichtigsten zwölf Monaten der Unternehmensgeschichte.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

Besuchen Sie auch die Webseite von Copper One Resources oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca).





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