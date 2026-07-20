Es ist Krieg. Wer den Himmel beherrschen will, darf beim Thema Drohnen nicht nur an Aerodynamik oder Sensorik denken. Der größte Innovationshebel liegt in der chemischen Zusammensetzung von Batterien. Während die Nachfrage nach Drohnen für kommerzielle, industrielle und militärische Zwecke stark steigt, stoßen herkömmliche Lithium-Ionen-Zellen an ihre Grenzen. Die Limitierung liegt im Material: Graphit-Anoden stehen für kurze Flugzeiten und hohes Gewicht. Um das zu ändern, vollzieht die Industrie einen Paradigmenwechsel hin zu Silizium. Das verbessert Kapazität und Leistungsfähigkeit und macht so völlig neue Einsatzszenarien möglich. Wir erklären Hintergründe und stellen spannende Unternehmen vor.
Enthaltene Werte: CA40444L1031,US0080731088,US50077B2079Den vollständigen Artikel lesen ...
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