Aufrüstung kostet Stahl, und davon mehr denn je. Mit steigenden Verteidigungsausgaben wächst weltweit der Bedarf an hochfesten Spezialstählen für Panzer, Kriegsschiffe, Militärfahrzeuge, Flugzeuge und moderne Waffensysteme. Gleichzeitig verlangt die Industrie nach klimafreundlich produziertem Stahl und einer sicheren Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie hochwertigem Eisenerz und Vanadium. Dieser doppelte Nachfrageboom aus Rüstungsindustrie und Dekarbonisierung könnte Produzenten, Zulieferern und Technologieanbietern in den kommenden Jahren außergewöhnliche Wachstumschancen eröffnen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de