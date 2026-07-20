Die geopolitischen Spannungen und Kriege haben die Welt verändert. Verteidigungsfähigkeit, Souveränität, Resilienz, Digitalisierung und der Schutz kritischer Infrastruktur stehen heute deshalb im Fokus. Milliarden fließen rund um den Globus in die aufgezählten Felder. Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, wie entscheidend der Schutz kritischer Infrastruktur gegen Sabotage, Cyberangriffe und militärische Bedrohungen ist. Von diesen Entwicklungen profitiert das kanadische Defense-Tech-Unternehmen Volatus Aerospace. Analysten machen eine deutliche Unterbewertung der Aktie aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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