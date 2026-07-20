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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
17.07.26 | 14:09
6,950 Euro
-0,71 % -0,050
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9007,00010:26
6,9007,00010:20
Dow Jones News
20.07.2026 08:33 Uhr
169 Leser
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Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
20-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 13th July 2026 to Friday 17th July 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. 
  
Date of    Ordinary    Volume weighted Average Lowest price Highest price 
purchase   shares     Price Paid (GBp)    paid (GBp)  paid (GBp) 
       purchased 
13/07/26    24,815    608.2666        605.5     610.0 
14/07/26    25,856    608.8759        599.0     615.0 
15/07/26    30,000    617.0436        611.5     620.0 
16/07/26    30,000    602.3845        597.5     612.0 
17/07/26    30,000    589.2036        583.5     593.0

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,675,328 and the total number of voting rights in the Company is 173,371,122.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction    Trading 
Date     Number of ordinary   price (GBp)  transaction  (UK  reference number venue 
       shares purchased           Time) 
13/07/2026  805          605.50      08:19:35     00081737052TRLO0 XLON 
13/07/2026  8993          606.00      09:27:16     00081739338TRLO0 XLON 
13/07/2026  403          610.00      10:09:16     00081740399TRLO0 XLON 
13/07/2026  543          610.00      10:09:31     00081740405TRLO0 XLON 
13/07/2026  105          610.00      11:04:56     00081741736TRLO0 XLON 
13/07/2026  812          610.00      11:04:56     00081741737TRLO0 XLON 
13/07/2026  903          610.00      12:02:03     00081743250TRLO0 XLON 
13/07/2026  840          610.00      12:02:03     00081743251TRLO0 XLON 
13/07/2026  976          609.00      12:02:03     00081743252TRLO0 XLON 
13/07/2026  815          609.00      13:02:59     00081744647TRLO0 XLON 
13/07/2026  501          609.00      14:07:13     00081745979TRLO0 XLON 
13/07/2026  36           609.00      14:07:13     00081745980TRLO0 XLON 
13/07/2026  35           609.00      14:08:01     00081745992TRLO0 XLON 
13/07/2026  70           609.00      14:08:01     00081745993TRLO0 XLON 
13/07/2026  673          610.00      14:42:05     00081747365TRLO0 XLON 
13/07/2026  170          610.00      14:42:05     00081747366TRLO0 XLON 
13/07/2026  535          610.00      14:42:05     00081747367TRLO0 XLON 
13/07/2026  309          610.00      14:42:05     00081747368TRLO0 XLON 
13/07/2026  932          610.00      14:42:05     00081747369TRLO0 XLON 
13/07/2026  831          610.00      14:42:05     00081747370TRLO0 XLON 
13/07/2026  904          610.00      15:05:58     00081749154TRLO0 XLON 
13/07/2026  930          610.00      15:05:58     00081749155TRLO0 XLON 
13/07/2026  866          610.00      15:16:44     00081749756TRLO0 XLON 
13/07/2026  63           609.00      15:16:45     00081749802TRLO0 XLON 
13/07/2026  923          609.00      15:16:45     00081749805TRLO0 XLON 
13/07/2026  938          610.00      15:37:31     00081750795TRLO0 XLON 
13/07/2026  904          610.00      15:37:31     00081750796TRLO0 XLON 
14/07/2026  849          608.00      08:31:36     00081755539TRLO0 XLON 
14/07/2026  990          610.00      08:57:08     00081756450TRLO0 XLON 
14/07/2026  999          609.50      09:09:03     00081756772TRLO0 XLON 
14/07/2026  58           605.50      10:06:26     00081758668TRLO0 XLON 
14/07/2026  191          605.50      10:06:26     00081758669TRLO0 XLON 
14/07/2026  179          605.50      10:06:26     00081758670TRLO0 XLON 
14/07/2026  822          604.50      10:06:26     00081758671TRLO0 XLON 
14/07/2026  147          604.50      11:45:02     00081761154TRLO0 XLON 
14/07/2026  952          604.50      11:45:02     00081761155TRLO0 XLON 
14/07/2026  1436          604.50      11:45:02     00081761156TRLO0 XLON 
14/07/2026  811          603.00      12:03:57     00081761737TRLO0 XLON 
14/07/2026  430          603.00      12:03:57     00081761738TRLO0 XLON 
14/07/2026  249          603.00      12:03:57     00081761739TRLO0 XLON 
14/07/2026  267          603.00      12:03:57     00081761740TRLO0 XLON 
14/07/2026  968          603.00      12:40:29     00081762711TRLO0 XLON 
14/07/2026  138          599.00      13:05:48     00081763895TRLO0 XLON 
14/07/2026  37           599.00      13:05:48     00081763896TRLO0 XLON 
14/07/2026  804          599.00      13:05:48     00081763897TRLO0 XLON 
14/07/2026  825          608.50      13:32:31     00081765317TRLO0 XLON 
14/07/2026  967          607.00      13:37:30     00081765992TRLO0 XLON 
14/07/2026  874          606.50      13:37:30     00081765994TRLO0 XLON 
14/07/2026  981          610.00      13:58:55     00081766604TRLO0 XLON 
14/07/2026  919          609.50      14:06:40     00081766950TRLO0 XLON 
14/07/2026  971          608.50      14:13:24     00081767263TRLO0 XLON 
14/07/2026  985          609.50      14:32:41     00081768385TRLO0 XLON 
14/07/2026  465          613.00      14:46:31     00081769765TRLO0 XLON 
14/07/2026  456          613.00      14:46:33     00081769780TRLO0 XLON 
14/07/2026  810          612.50      14:47:19     00081769972TRLO0 XLON 
14/07/2026  961          612.50      14:47:19     00081769973TRLO0 XLON 
14/07/2026  882          613.00      15:05:05     00081770993TRLO0 XLON 
14/07/2026  17           613.00      15:05:05     00081770994TRLO0 XLON 
14/07/2026  850          613.00      15:15:46     00081771522TRLO0 XLON 
14/07/2026  55           613.00      15:15:46     00081771523TRLO0 XLON 
14/07/2026  874          612.50      15:16:11     00081771589TRLO0 XLON 
14/07/2026  923          615.00      15:44:34     00081773363TRLO0 XLON 
14/07/2026  888          615.00      15:44:34     00081773364TRLO0 XLON 
14/07/2026  937          615.00      15:44:34     00081773365TRLO0 XLON 
14/07/2026  68           615.00      15:50:41     00081773590TRLO0 XLON 
14/07/2026  68           615.00      15:50:41     00081773591TRLO0 XLON 
14/07/2026  753          615.00      15:50:41     00081773592TRLO0 XLON 
15/07/2026  978          615.00      08:50:49     00081778853TRLO0 XLON 
15/07/2026  739          618.50      09:23:38     00081780368TRLO0 XLON 
15/07/2026  432          618.50      09:23:38     00081780369TRLO0 XLON 
15/07/2026  818          620.00      10:26:31     00081782859TRLO0 XLON 
15/07/2026  944          620.00      10:26:31     00081782860TRLO0 XLON 
15/07/2026  823          617.50      10:36:40     00081783448TRLO0 XLON 
15/07/2026  969          615.00      11:46:05     00081785841TRLO0 XLON 
15/07/2026  200          616.00      11:52:16     00081786039TRLO0 XLON 
15/07/2026  99           616.00      12:00:00     00081786172TRLO0 XLON 
15/07/2026  241          616.00      12:00:02     00081786191TRLO0 XLON
15/07/2026  227          616.00      12:00:08     00081786193TRLO0 XLON 
15/07/2026  190          616.00      12:02:27     00081786207TRLO0 XLON 
15/07/2026  7           616.00      12:02:27     00081786208TRLO0 XLON 
15/07/2026  190          616.00      12:02:27     00081786209TRLO0 XLON 
15/07/2026  172          616.00      12:02:40     00081786219TRLO0 XLON 
15/07/2026  803          616.00      12:07:08     00081786354TRLO0 XLON 
15/07/2026  589          616.00      12:07:08     00081786355TRLO0 XLON 
15/07/2026  849          618.50      13:03:29     00081787632TRLO0 XLON 
15/07/2026  850          618.50      13:03:29     00081787633TRLO0 XLON 
15/07/2026  826          619.50      13:25:50     00081788201TRLO0 XLON 
15/07/2026  834          619.50      13:37:13     00081788542TRLO0 XLON 
15/07/2026  876          620.00      14:02:07     00081789117TRLO0 XLON 
15/07/2026  802          619.50      14:02:07     00081789118TRLO0 XLON 
15/07/2026  42           620.00      14:09:01     00081789221TRLO0 XLON 
15/07/2026  870          620.00      14:13:51     00081789310TRLO0 XLON 
15/07/2026  851          620.00      14:46:13     00081790719TRLO0 XLON 
15/07/2026  888          620.00      14:46:13     00081790720TRLO0 XLON 
15/07/2026  63           619.00      14:56:15     00081791377TRLO0 XLON 
15/07/2026  736          619.00      14:56:24     00081791379TRLO0 XLON 
15/07/2026  905          620.00      15:05:30     00081791794TRLO0 XLON 
15/07/2026  1100          620.00      15:05:30     00081791795TRLO0 XLON 
15/07/2026  962          618.00      15:09:44     00081792097TRLO0 XLON 
15/07/2026  926          619.00      15:13:19     00081792404TRLO0 XLON 
15/07/2026  915          618.00      15:13:25     00081792412TRLO0 XLON 
15/07/2026  980          616.00      15:31:58     00081793350TRLO0 XLON 
15/07/2026  832          616.50      15:36:56     00081793611TRLO0 XLON 
15/07/2026  869          613.50      15:51:45     00081794381TRLO0 XLON 
15/07/2026  1432          612.50      16:05:31     00081795357TRLO0 XLON 
15/07/2026  852          612.50      16:05:31     00081795358TRLO0 XLON 
15/07/2026  838          612.50      16:11:31     00081795703TRLO0 XLON 
15/07/2026  94           612.50      16:11:31     00081795704TRLO0 XLON 
15/07/2026  919          612.50      16:14:22     00081795822TRLO0 XLON 
15/07/2026  417          612.50      16:14:22     00081795823TRLO0 XLON 
15/07/2026  541          612.50      16:14:22     00081795824TRLO0 XLON 
15/07/2026  510          611.50      16:17:11     00081795981TRLO0 XLON 
16/07/2026  83           610.00      08:26:12     00081798818TRLO0 XLON 
16/07/2026  849          612.00      08:36:22     00081799353TRLO0 XLON 
16/07/2026  80           609.00      08:36:31     00081799360TRLO0 XLON 
16/07/2026  848          610.00      09:03:56     00081800350TRLO0 XLON 
16/07/2026  891          609.50      09:08:03     00081800536TRLO0 XLON 
16/07/2026  302          611.00      09:24:11     00081801155TRLO0 XLON 
16/07/2026  544          611.00      09:24:11     00081801156TRLO0 XLON 
16/07/2026  363          609.50      09:53:53     00081802169TRLO0 XLON 
16/07/2026  590          609.50      09:53:53     00081802170TRLO0 XLON 
16/07/2026  71           609.50      11:13:00     00081805388TRLO0 XLON 
16/07/2026  406          609.50      11:13:00     00081805389TRLO0 XLON 
16/07/2026  435          609.50      11:46:31     00081806429TRLO0 XLON 
16/07/2026  805          609.50      11:46:31     00081806430TRLO0 XLON 
16/07/2026  409          607.00      12:13:25     00081807499TRLO0 XLON 
16/07/2026  512          607.00      12:13:25     00081807500TRLO0 XLON 
16/07/2026  972          604.50      12:30:43     00081808118TRLO0 XLON 
16/07/2026  212          602.00      12:49:54     00081809316TRLO0 XLON 
16/07/2026  211          602.00      12:49:54     00081809317TRLO0 XLON 
16/07/2026  449          602.00      12:49:55     00081809387TRLO0 XLON 
16/07/2026  1035          602.00      13:58:24     00081812314TRLO0 XLON 
16/07/2026  275          604.00      14:10:47     00081812734TRLO0 XLON 
16/07/2026  358          604.00      14:10:47     00081812735TRLO0 XLON 
16/07/2026  522          602.50      14:17:55     00081813086TRLO0 XLON 
16/07/2026  106          602.50      14:17:55     00081813087TRLO0 XLON 
16/07/2026  246          602.50      14:17:55     00081813088TRLO0 XLON 
16/07/2026  3           602.50      14:17:55     00081813089TRLO0 XLON 
16/07/2026  902          602.50      14:26:10     00081813379TRLO0 XLON 
16/07/2026  940          602.50      14:26:10     00081813380TRLO0 XLON 
16/07/2026  806          600.50      14:38:12     00081814084TRLO0 XLON 
16/07/2026  1           599.00      14:39:02     00081814125TRLO0 XLON 
16/07/2026  811          599.00      14:45:03     00081814745TRLO0 XLON 
16/07/2026  906          599.00      15:10:15     00081816189TRLO0 XLON 
16/07/2026  884          600.00      15:13:38     00081816352TRLO0 XLON 
16/07/2026  825          600.00      15:13:38     00081816353TRLO0 XLON 
16/07/2026  945          599.50      15:13:38     00081816354TRLO0 XLON 
16/07/2026  1127          597.50      15:14:04     00081816394TRLO0 XLON 
16/07/2026  798          599.00      15:30:12     00081817230TRLO0 XLON 
16/07/2026  802          599.00      15:30:12     00081817231TRLO0 XLON 
16/07/2026  939          599.00      15:42:12     00081817573TRLO0 XLON 
16/07/2026  888          599.00      15:45:12     00081817683TRLO0 XLON 
16/07/2026  5           599.00      15:45:12     00081817684TRLO0 XLON 
16/07/2026  879          599.00      15:48:12     00081817809TRLO0 XLON 
16/07/2026  829          599.00      15:53:12     00081818303TRLO0 XLON 
16/07/2026  887          599.50      15:58:52     00081818899TRLO0 XLON 
16/07/2026  947          599.50      16:02:06     00081819385TRLO0 XLON 
16/07/2026  931          599.50      16:02:06     00081819386TRLO0 XLON 
16/07/2026  615          599.00      16:13:06     00081820198TRLO0 XLON 
16/07/2026  233          599.00      16:13:06     00081820199TRLO0 XLON 
16/07/2026  388          597.50      16:14:55     00081820338TRLO0 XLON 
16/07/2026  589          597.50      16:14:55     00081820339TRLO0 XLON 
16/07/2026  447          597.50      16:17:42     00081820591TRLO0 XLON 
16/07/2026  99           597.50      16:17:42     00081820592TRLO0 XLON 
17/07/2026  230          590.00      08:58:03     00081824602TRLO0 XLON 
17/07/2026  740          590.00      09:04:11     00081824798TRLO0 XLON 
17/07/2026  810          587.50      09:09:17     00081824950TRLO0 XLON 
17/07/2026  906          585.50      10:03:53     00081826161TRLO0 XLON 
17/07/2026  252          583.50      11:05:09     00081827487TRLO0 XLON 
17/07/2026  41           583.50      11:10:24     00081827597TRLO0 XLON 
17/07/2026  822          589.00      11:46:05     00081828443TRLO0 XLON 
17/07/2026  166          588.50      11:46:15     00081828444TRLO0 XLON 
17/07/2026  330          588.50      11:46:15     00081828445TRLO0 XLON 
17/07/2026  453          589.50      11:47:23     00081828458TRLO0 XLON 
17/07/2026  388          589.50      11:47:23     00081828459TRLO0 XLON 
17/07/2026  952          590.00      11:52:34     00081828556TRLO0 XLON 
17/07/2026  1062          589.50      11:59:13     00081828687TRLO0 XLON 
17/07/2026  378          589.50      12:50:23     00081830077TRLO0 XLON 
17/07/2026  167          589.50      12:50:23     00081830078TRLO0 XLON
17/07/2026  428          589.50      12:50:23     00081830079TRLO0 XLON 
17/07/2026  834          590.50      13:05:05     00081830499TRLO0 XLON 
17/07/2026  866          587.50      13:20:24     00081830844TRLO0 XLON 
17/07/2026  813          585.50      14:04:14     00081831816TRLO0 XLON 
17/07/2026  863          585.50      14:04:14     00081831817TRLO0 XLON 
17/07/2026  868          585.00      14:04:14     00081831818TRLO0 XLON 
17/07/2026  438          587.00      14:18:43     00081832263TRLO0 XLON 
17/07/2026  158          587.00      14:20:18     00081832344TRLO0 XLON 
17/07/2026  157          587.00      14:20:18     00081832345TRLO0 XLON 
17/07/2026  138          587.00      14:20:18     00081832346TRLO0 XLON 
17/07/2026  836          587.00      14:20:18     00081832347TRLO0 XLON 
17/07/2026  913          585.50      14:33:39     00081832833TRLO0 XLON 
17/07/2026  919          585.50      14:33:39     00081832834TRLO0 XLON 
17/07/2026  849          585.50      14:42:26     00081833253TRLO0 XLON 
17/07/2026  780          585.00      14:44:04     00081833312TRLO0 XLON 
17/07/2026  97           585.00      14:44:04     00081833313TRLO0 XLON 
17/07/2026  850          592.50      15:01:15     00081834099TRLO0 XLON 
17/07/2026  957          593.00      15:04:50     00081834301TRLO0 XLON 
17/07/2026  971          593.00      15:05:55     00081834348TRLO0 XLON 
17/07/2026  841          592.50      15:07:19     00081834389TRLO0 XLON 
17/07/2026  296          591.00      15:14:22     00081834772TRLO0 XLON 
17/07/2026  566          591.00      15:14:22     00081834773TRLO0 XLON 
17/07/2026  547          592.50      15:19:43     00081835124TRLO0 XLON 
17/07/2026  338          592.50      15:19:43     00081835125TRLO0 XLON 
17/07/2026  90           591.50      15:32:06     00081835729TRLO0 XLON 
17/07/2026  712          591.50      15:32:06     00081835730TRLO0 XLON 
17/07/2026  1076          592.00      15:40:38     00081836441TRLO0 XLON 
17/07/2026  835          591.50      15:40:38     00081836442TRLO0 XLON 
17/07/2026  992          591.50      15:46:09     00081836708TRLO0 XLON 
17/07/2026  182          591.50      15:56:45     00081837426TRLO0 XLON 
17/07/2026  382          591.50      15:56:45     00081837427TRLO0 XLON 
17/07/2026  39           591.50      15:58:00     00081837496TRLO0 XLON 
17/07/2026  39           591.50      15:58:00     00081837497TRLO0 XLON 
17/07/2026  39           591.50      15:58:00     00081837498TRLO0 XLON 
17/07/2026  247          591.50      15:59:50     00081837660TRLO0 XLON 
17/07/2026  890          591.50      15:59:50     00081837661TRLO0 XLON 
17/07/2026  99           590.50      16:16:10     00081838775TRLO0 XLON 
17/07/2026  246          590.50      16:16:10     00081838776TRLO0 XLON 
17/07/2026  598          590.50      16:16:10     00081838777TRLO0 XLON 
17/07/2026  514          590.00      16:17:36     00081838845TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 436666 
EQS News ID:  2367836 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.