Glattbrugg - Der Telekomkonzern Sunrise hat Andreas Tolpeit zum neuen Finanzchef ernannt. Er übernimmt die Funktion per 1. September 2026 und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Tolpeit folgt auf Jany Fruytier, der das Unternehmen per Ende August verlassen wird. Der designierte CFO war den Angaben zufolge zuletzt Finanzchef der internationalen Privatschulgruppe Cognita. Dort verantwortete er neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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