Die Auszeichnung unterstreicht wiederholt die führende Position von Kleos als cloud-native Kanzleimanagement-Software. Kleos erzielte unter Kanzleien in Deutschland, Österreich und der Schweiz die höchsten Bewertungen für Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenempfehlung.

Wolters Kluwer Legal Regulatory wurde in der aktuellen Vendor Selection Matrix von Research in Action als führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Kanzleimanagement-Software in der DACH-Region für 2027 ausgezeichnet.

Kleos, die cloud-native Kanzleisoftware des Unternehmens, erreichte den ersten Platz im Ranking und erhielt unter den befragten Kanzleien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die höchsten Bewertungen in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Kundenempfehlung. Die diesjährige Auszeichnung baut auf der europaweiten Spitzenposition der Plattform auf und stärkt die Position von Kleos als eine der führenden Kanzleimanagement-Lösungen in Europa.

"Wir sind stolz darauf, als führender Anbieter von Kanzleimanagement-SaaS-Lösungen in der DACH-Region ausgezeichnet zu werden", sagt Sergio Liscia, Vice President Legal Software bei Wolters Kluwer. "Diese Auszeichnung ist für uns besonders wertvoll, weil sie die persönlichen Erfahrungen von Juristinnen und Juristen widerspiegelt. Die höchsten Bewertungen für Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenempfehlung bestätigen unser Ziel, Kanzleien dabei zu unterstützen, mit sicherer, cloud-nativer Technologie und praxisnaher KI-Innovation effizienter zu arbeiten."

Der Bericht basiert auf Rückmeldungen von 750 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Partnerinnen und Partnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er positioniert Kleos als führende cloud-native Kanzleimanagement-Software für den europäischen Rechtsmarkt. Research in Action betont den strategischen Fokus von Wolters Kluwer: juristische Fachkräfte dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen, indem juristische Expertise, Kanzleimanagement und KI-gestützte Workflows zusammengeführt werden.

Der Bericht hebt außerdem die Integration von Kleos mit Libra by Wolters Kluwer hervor. Sie verbindet Kanzleimanagement, verlässliche juristische Inhalte und KI-gestützte Funktionen in einem zusammenhängenden Workflow. Kleos wird zudem als cloud-native Plattform beschrieben, die in einer hochsicheren, ISO-zertifizierten Microsoft-Azure-Umgebung betrieben wird.

Kundinnen und Kunden vergaben Wolters Kluwer in der Studie die höchsten Bewertungen für Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Unternehmen erzielte ebenfalls den höchsten Wert im Empfehlungs-Index von Research in Action. Dies zeigt eine starke Kundenbindung und hohes Vertrauen in die Plattform. Darüber hinaus stellt der Bericht die strategische Vision, Innovationskraft und Umsetzungskompetenz von Wolters Kluwer heraus. Kleos wird von mehr als 30.000 juristischen Fachkräften in Europa genutzt. Damit stärkt Kleos seine Position als führende cloud-native Kanzleimanagement-Lösung für Kanzleien.

Research in Action GmbH ist ein führendes unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen unterstützt Enterprise- und Technologieanbieter-Kunden mit zukunftsorientierter und praxisnaher Beratung.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (Euronext: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir unterstützen unsere Kund:innen jeden Tag dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2025 einen Jahresumsatz von 6,1 Mrd. Euro. Die Gruppe ist für Kund:innen in über 180 Ländern aktiv, verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter:innen. Hauptsitz von Wolters Kluwer ist Alphen aan den Rijn (Niederlande).

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260720906983/de/

Contacts:

Medienkontakt

Katrinka van Driel

Wolters Kluwer, Legal Software

+32 476 442 558

Katrinka.vandriel@wolterskluwer.com

Frederick Assmuth

Director Communications Branding

Wolters Kluwer Legal Regulatory

Germany Libra by Wolters Kluwer

presseinfo@wolterskluwer.com

tel: +49 (0) 2233 3760-7634