Seit einigen Monaten ist klar: PolyPeptide hat das Interesse von potenziellen Aufkäufern angezogen. Das bestätigte das Unternehmen kurz nach aufgekommenen Gerüchten. Der Pharma-Zulieferer, der sich auf die Produktion von Peptiden für die biopharmazeutische Industrie fokussiert, könnte in Zukunft von einem südkoreanischen Player geführt werden.In der Nacht auf Montag lief die Nachricht über den Ticker, dass Samsung Biologics ein Übernahmeangebot für PolyPeptide vorgelegt hat. Die Südkoreaner bieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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