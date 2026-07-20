Zug - Polypeptide soll von Samsung Biologics übernommen werden. Der südkoreanische Auftragsfertiger bietet für die Peptidherstellerin insgesamt rund 1,5 Milliarden Franken. In der Folge ist ein Delisting geplant. Konkret bietet Samsung Biologics 44,31 Franken je Aktie in bar, wie Polypeptide am Montag mitteilte. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Angebots, und auch Grossaktionär Draupnir Holding (55,7 Prozent) unter dem schwedischen Unternehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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