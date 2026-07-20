Medartis Holding AG
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MEDARTIS GROUP
Wir freuen uns, Sie am Dienstag, 18. August 2026 zur Webcast-Präsentation unserer Halbjahresergebnisse 2026 einzuladen. Wir werden vor 07:00 Uhr die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.
(a) Pressemitteilung
(c) Halbjahresbericht 2026
(c) Webcast-Präsentation
Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen.
Video Webcast mit Q&A Teil:
Die Konferenz wird online über Microsoft Teams übertragen. Teilnehmer des Webcast können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App "Microsoft Teams". Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.
ZUR REGISTRIERUNG nutzen Sie bitte diesen Link:
https://medartis.com/en/results-conference
Eine Aufzeichnung des Events ist kurz darauf auf der Medartis Website verfügbar.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Freundliche Grüsse
Medartis Corporate Communications
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Über Medartis
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medartis Holding AG
|Hochbergerstrasse 60E
|4057 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 633 34 34
|Fax:
|+41 61 633 34 00
|E-Mail:
|info@medartis.com
|Internet:
|www.medartis.com
|ISIN:
|CH0386200239
|Valorennummer:
|38620023
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365636
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2365636 20.07.2026 CET/CEST