Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medartis gewinnt den Swiss Medtech Award 2026



10.06.2026 / 11:49 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Bern, 10. Juni 2026: Die Medartis Holding AG (MED:SW), ein in Basel ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Chirurgie des Gesichtsschädels und der Extremitäten spezialisiert hat, wurde als Gewinner des Swiss Medtech Award 2026 ausgezeichnet. Der Preis würdigt herausragende Leistungen in der Schweizer Medizintechnikbranche und wurde heute im Rahmen des Swiss Medtech Day in Bern verliehen. Der Swiss Medtech Award, der erstmals 2018 verliehen wurde, ist mit einem Preisgeld von 50'000 CHF dotiert und wird jährlich vom Branchenverband Swiss Medtech vergeben. Eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Dr. Gery Colombo bewertet die Kandidaten anhand des Nutzens für die Patienten, der Verbesserungen im Gesundheitswesen und des technologischen Pioniergeistes. Medartis entwickelt und produziert seit fast 30 Jahren hochpräzise Titan-Implantatsysteme für die Kopfchirurgie sowie für die oberen und unteren Extremitäten. Das Unternehmen arbeitet eng mit Chirurgen und OP-Personal zusammen, um patientenorientierte Implantatsysteme und digitale Planungswerkzeuge zu entwickeln, die chirurgische Eingriffe vereinfachen und das Komplikationsrisiko minimieren. Darüber hinaus engagiert sich Medartis seit langem für die chirurgische Aus- und Weiterbildung und fördert weltweit den Wissenstransfer in ihren Kernbereichen. Matthias Schupp, CEO von Medartis, erklärte: "Diese Anerkennung gebührt unseren Mitarbeitenden, unseren Partnern und den Chirurgen, die mit uns zusammenarbeiten und sich täglich auf diese Systeme verlassen. Sie spiegelt unseren konsequenten Fokus auf klinische Relevanz und Innovation wider. Bei Medartis sind Innovation und die Bereitschaft, bahnbrechende Ideen zu verfolgen, unverzichtbar; sie sind es, die uns das Recht verschaffen, auf unseren Märkten erfolgreich zu sein." Medartis gratuliert den Mitfinalisten Positrigo und Symbios Orthopédie und dankt Swiss Medtech sowie der Jury für die Anerkennung. Bildmaterial: Fotos von der Preisverleihung Kontakt: Medartis Corporate Communications Fabian Hildbrand, Head of Corporate Communications, investor.relations@medartis.com Andreas Richter, Corporate Communications Manager, corporate.communication@medartis.com +41 61 633 37 36 / +41 61 633 37 34 Über Medartis Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeiter in 12 Ländern und vertreibt seine Produkte in über 60 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News