Von James Syme, Senior-Fondsmanager bei J O Hambro Der KI-getriebene Halbleiterboom in Südkorea schafft einen erheblichen Wirtschaftsboom, doch die daraus entstehenden Gewinner verteilen sich ungleich auf Unternehmen, Branchen und private Haushalte. Die Hauptnutzniesser sind eine kleine Anzahl von Unternehmen, die an kritischen Punkten der KI-Lieferkette positioniert sind, allen voran Samsung Electronics und SK Hynix. Der aktuelle Zyklus verdeutlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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