Die Aktie des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bewegte sich auf Jahressicht in einer Handelsspanne zwischen 17 und 25 €. Am Montag legt sie leicht zu und notiert aktuell bei 21,30 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Lohnt sich auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstieg? Prognose erhöht Am 17. Juli hob der Konzern in einer Ad-hoc-Mitteilung seine Jahresprognose an. Hintergrund ist die gestiegene Nachfrage in den Segmenten Bau- und Kompaktmaschinen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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