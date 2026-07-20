FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES COMPUTACENTER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5300 (3450) PENCE - BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 255 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 7500 (7100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS GOOCH & HOUSEGO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1230 (1150) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 430 (360) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 725 (750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 145 (175) PENCE - 'UNDERPERFORM'
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