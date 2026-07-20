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XTB
20.07.2026 11:15 Uhr
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DAX Gewinner am Freitag: Rheinmetall Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (17.07.2026) 18 DAX-Aktien im Plus, während 22 Werte den Handel mit Abschlägen beendeten.

Die Liste der DAX Gewinner führte die Rheinmetall Aktie mit einem Kursplus von 2,83% an. Dahinter folgten E.ON mit einem Anstieg von 1,95% sowie die Deutsche Telekom mit einem Plus von 1,93%.

 - Rheinmetall ISIN: DE0007030009 - WKN: 703000 - Ticker: RHM

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

  • Die Rheinmetall Aktie war mit +2,83% der größte DAX Gewinner des Handelstags.
  • Trotz des Kursanstiegs bleibt das Chartbild im Tages- und 4-Stunden-Chart bärisch.
  • Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das technische Bild deutlich aufhellen.

DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie mit stärkstem Tagesplus

Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Freitag mit einem Kursgewinn von 2,83% der stärkste DAX Gewinner. Trotz der positiven Tagesentwicklung bleibt das technische Gesamtbild aus charttechnischer Sicht jedoch angeschlagen.

Rheinmetall Aktie im Tageschart: Erholung trifft auf starke Widerstände

Rheinmetall Prognose im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Tageschart zeigt, dass die Rheinmetall Aktie bereits im November 2025 unter alle drei wichtigen gleitenden Durchschnitte gefallen war. Zwar konnte sich der Wert zwischenzeitlich stabilisieren, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht. Bereits vorher setzte erneut Verkaufsdruck ein.

Zunächst boten die SMA200 (aktuell 1.509,76 EUR) und später die SMA50 (aktuell 1.129,48 EUR) Unterstützung. Nachdem diese Marken aufgegeben wurden, scheiterten mehrere Erholungsversuche erneut an den gleitenden Durchschnitten. In den vergangenen Wochen liefen sämtliche Gegenbewegungen an der SMA20 (aktuell 1.029,43 EUR) aus. Nach einem deutlichen Gap nach unten unter die Marke von 1.000 EUR konnte die Rheinmetall Aktie zwar nochmals zur SMA20 ansteigen, das offene Gap wurde jedoch nicht geschlossen. Anschließend setzte sich die Abwärtsbewegung fort, ohne dass bislang das Jahrestief erneut getestet wurde....


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