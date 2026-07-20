Bei der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) läuft es derzeit deutlich besser, als viele erwartet hatten. Der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen hat am 17. Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt und zugleich seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden Euro, zuvor lag die untere Grenze noch bei 2,2 Milliarden. Wichtiger ist jedoch die Ergebnisseite. Die erwartete EBIT-Marge steigt auf 7,0 bis 8,0 Prozent, nachdem bislang 6,5 bis 7,5 Prozent angepeilt waren. Für einen Zykliker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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