Der Stahlkonzern Salzgitter Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006202005) hat am Abend des 17. Juli vorläufige Halbjahreszahlen veröffentlicht und dabei eine deutliche Verbesserung der Ertragslage gemeldet. Der Außenumsatz lag mit 4,6 Milliarden Euro zwar leicht unter dem Vorjahreswert von 4,7 Milliarden Euro. Auf der Ergebnisseite fällt das Bild jedoch völlig anders aus. Das bereinigte EBITDA kletterte von 117 auf 459 Millionen Euro, und das Vorsteuerergebnis drehte von minus 84 Millionen Euro auf plus 258 Millionen Euro. Damit hat der MDAX-Konzern den Sprung zurück in die schwarzen Zahlen geschafft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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