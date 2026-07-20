Nach drei schwachen Börsentagen hat die Siemens Energy-Aktie heute wieder Boden gutgemacht und legte an der Dax-Spitze um 3,4 Prozent auf 152,60 € zu. Ein klares Lebenszeichen, das vor allem einem Auslöser zu verdanken ist: Die Bank UBS hat ihr Kursziel von 175 auf 210 € angehoben und damit frischen Rückenwind geliefert. UBS sieht 37 Prozent Potenzial UBS-Analyst Christopher Leonard rechnet für das kommende Jahr mit steigenden Auftragseingängen gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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